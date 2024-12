Ultima domenica del 2024 in Granda: ecco come trascorrerla al meglio

Presepi, concorsi, esposizioni, mostre e concerti. Sono tante e variegate le proposte che la nostra provincia offre per questa ultima domenica del 2024.



CUNEO

MOSTRA FOTOGRAFICA

Domenica 29 dicembre visitabile la mostra fotografica “Che fine ha fatto Lilith” presso Palazzo Santa Croce. Orari 10-12 e 16-19.



CUNEO

QUANDO VIAGGIARE ERA UN’ARTE

Domenica 29 dicembre alle ore 15 e alle ore 18, nel complesso monumentale di San Francesco, visita tematica a “Quando viaggiare era un’arte”, racconti dei vedutisti al tempo dei Grand Tour. Info: www.fondazionecrc.it



ALBA

GIUSEPPE PENONE IMPRONTE DI LUCE

Domenica 29 dicembre prosegue presso Fondazione Ferrero – via Vivaro 49, la mostra “Giuseppe Penone - Impronte di luce”. Orario: 10-19. Info: https://www.fondazioneferrero.it/appuntamenti



ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Domenica 29 dicembre “Alba sotterranea”, tour guidato da un archeologo professionista alla scoperta del passato romano e medievale della città. Punto di ritrovo 15 minuti prima dell'orario di visita in piazza Risorgimento, di fronte al Municipio/Ufficio turistico.

Sono disponibili turni di visita sia al mattino sia al pomeriggio. Sconto per l'accesso al panoramico campanile della Chiesa di San Giuseppe. Info: ambientecultura.it/eventi-itinerari/



ALBA

EX VOTO - RACCONTI DI VITA QUOTIDIANA

Domenica 29 dicembre, dalle 14.30 alle 18.30, sarà aperta presso gli spazi del Museo Diocesano ad Alba la mostra“Ex Voto. Racconti di vita quotidiana”.

Le opere in mostra provengono da alcuni santuari della Diocesi di Alba e fanno parte di un gruppo di circa 300 ex voto sottratti negli anni ’60 a numerose parrocchie e che, in seguito alle indagini svolte dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Monza, nel 2019, sono state restituite. Info: https://visitmudi.it/



BELLINO

MICROFESTIVAL

Domenica 29 dicembre a Celle di Bellino e Pontechianale (Rif. Alevé) in alta Val Varaita prosegue il microfestival "Riscopriamo le nostre terre perdute". Un'iniziativa che mette al centro il vivere e il rivivere le terre alte e le aree interne, temi cruciali per il nostro Paese e il territorio alpino. Il titolo dell'edizione 2024 è "Sospesi tra uomo e ambiente". Info: https://www.terreoltre.it/



BENE VAGIENNA

AUGUSTA ANTIQUARIA

Domenica 29 dicembre dalle ore 8 alle ore 18 proseguono gli appuntamenti con Augusta Antiquaria, tradizionale incontro per collezionisti e antiquari a Bene Vagienna con oltre 300 bancarelle di antichità e collezionismo disposte in Via Roma, Piazza San Francesco, Piazza Botero, Via Beata Paola, Via Gazzera e Via XX Settembre. Info: https://comune.benevagienna.cn.it/



BRA

50 ANNI DEL MUSEO CRAVERI

Domenica 29 dicembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, visite guidate alle sale del museo Craveri, oggi uno dei più importanti Musei Naturalistici del Piemonte. Info: 0172/412010.



BRA

ARTICO CLUB

Domenica 29 dicembre alle ore 21.30 al Teatro Politeama “Marco Castello - Solo show”, con una delle nuove voci più amate del panorama musicale italiano contemporaneo. Info: www.articofestival.it

CAVALLERMAGGIORE

PRESEPE MECCANICO

Ancora visitabile nel week end il presepe meccanico, di piazza Vittorio Emanuele II. Giunto alla quarantacinquesima edizione, viene realizzato su oltre 300 mq, grazie al lavoro di mesi una decina di volontari, e ogni anno è rinnovato nella struttura, dando vita a nuovi spazi per case e statue in movimento, e nuovi effetti luminosi. Orario: 10-12 e 14.30-18.30. Info: 345 39 70 475.

CHERASCO

EMANUELE LUZZATI TRA FIABA E FANTASIA

Domenica 29 dicembre continua, presso palazzo Salmatoris, l’esposizione intitolata “Emanuele Luzzati tra Fiaba e Fantasia”, mostra che resterà aperta sino al 23 febbraio 2025. Orario 9.30-12.30 e 14.30-18.30. Ingresso gratuito. Info: https://www.turismoeventicherasco.it/



CHERASCO

CHERASCO IN PARTICOLARE

Domenica 29 dicembre, nella Chiesa di San Gregorio, visitabile l’esposizione “Cherasco in particolare”, con orari 9.30 - 12.30 e 15-18. Info: https://www.comune.cherasco.cn.it/



LIMONE PIEMONTE

MERCATINO DA FORTE DEI MARMI

Domenica 29 dicembre il Mercatino da Forte dei Marmi farà tappa a Limone Piemonte, in piazza San Sebastiano dalle 8 alle 19. Il mercatino da Forte dei Marmi propone da anni articoli di alta qualità: abbigliamento e accessori in cashmere e capi firmati per uomo e donna. Si possono trovare anche lenzuola e tovaglie su misura ricamate, pizzo fiorentino e tanto altro ancora.

Info: 0171/925281.



MONDOVÌ

PRESEPI DAL MONDO-CUBIQA

Continua nel week end la Mostra Mercato di Presepi dal Mondo”, presso il Monastero di San Biagio di Mondovì. Presente anche “Cubiqa” con 17 opere di Bocce Quadre artistiche. Orario: dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Info: 0173/76523.

MONDOVI'

PRESEPI DAL MONDO - Monastero di San Biagio

Dal 1 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 aperto tutti i giorni con orario 15:00 – 19:00

Sabato, Domenica e festivi ore 9:00-12:00 e 15:00-19:00



MONTEU ROERO

VIJÀ ‘D NATAL

Domenica 29 dicembre, alle ore 16.30, nella Confraternita di San Bernardino, si terrà la “Vijà ‘d Natal” con canson, conte e poesie, omaggio a Tonina Galvagno. Musiche di Cotin e Ghete, voce narrante di Corrado Quadro. Al termine castagne e vin brulè. Info: 333 76 78 652.



ORMEA

TOMBOLATA

Domenica 29 dicembre alle ore 20.30 presso la Sala Società Operaia di Ormea si terrà una grande tombolata di Natale. I premi sono offerti dai commercianti di Ormea. Il ricavato sarà devoluto al Centro "Gli Aquiloni". Info: 0174/391101



PIANFEI

Visite al presepe meccacino in Crusà fino al 6 gennaio. Un appuntamento immancabile che l’anno scorso ha registrato oltre 8mila visitatori. Gli orari di apertura saranno tutti i giorni dalle 15 alle 18.

REVELLO

Concerto della banda musicale. Appuntamento alle 21 nella parrocchia di Maria Vergine Assunta.

SAMBUCO

SAMBUCOC

Domenica 29 dicembre il Centro di Documentazione Valle Stura ospiterà una mostra di presepi realizzati da Mario Collino in arte Prezzemolo.

Sabato 28 dicembre, alle ore 21, concerto natalizio dell’Escabòt. Pichòt còro d'i valadas occitanas en Italia. La formazione di dieci cantori delle Valli Grana e Stura, ormai giunta al suo venticinquesimo anno di vita sotto la direzione di Fabrizio Simondi, già co-fondatore dei Lou Dalfin e del Corou della Cevitou, proporrà canti della tradizione occitana dal Piemonte e dall’Occitania francese, i celebri novè. Info: 0171/96633 - info@comune.sambuco.cn.it

www.comune.sambuco.cn.it Fb @CentrodiDocumentazioneValleStura



VERNANTE

VERNANTE IN FESTA

Domenica 29 dicembre, musica dal vivo con il Gran Concerto di Natale della Prismabanda street band. I musicisti rivisiteranno i grandi classici natalizi con una performance dinamica e coinvolgente, che saprà sicuramente catturare l'attenzione di tutti.



VICOFORTE

NATALE FRA ORIENTE E OCCIDENTE

Domenica 29 dicembre, al civico 41, sotto la palazzata del Santuario di Vicoforte, continua la mostra di icone sacre moderne “Natale tra Oriente ed Occidente. Orario: dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso libero. Info: https://www.santuariodivicoforte.it/



VILLANOVA MONDOVÌ

