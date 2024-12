Filosofia Coatta vince il Premio Urmet a Memissima, Festival della Cultura e Comunicazione Memetica

Nella serata clou di Memissima, il festival della cultura memetica ideato dall‘artista Max Magaldi, il Citofono d’Oro è stato assegnato a Giulio Armeni con il suo profilo social Filosofia Coatta: nella serata finale presso l’Off Topic di Torino, Simona Quaglia, responsabile ufficio comunicazione Urmet, ha quindi premiato, all’interno dei Meme Awards, il vincitore del contest Premio Urmet per l’originalità del suo approccio comunicativo.

Originario di Roma e classe 1994, Giulio Armeni è uno scrittore e autore che ha riscosso grande successo con il profilo social Filosofia coatta. Ha lavorato come autore per il web e ha scritto i libri Manuale di Filosofia coatta, Romeo Likes Juliet e Memeromanzo – Telenovela della politica. Si è laureato in Filosofia presso l’università La Sapienza e, nel 2023, è entrato a far parte della squadra di Viva Rai2.

Memissima è stata per Urmet un’occasione di confronto con docenti ed esperti di un linguaggio di comunicazione moderno e innovativo, ormai diffuso e riconoscibile, che consente di aprire un dialogo con le nuove generazioni, ma anche di relazionarsi con il suo target di riferimento storicamente “maturo”: questo il senso della sponsorizzazione di un festival così frizzante e originale da parte della multinazionale torinese.

«Siamo felici e orgogliosi di essere stati sponsor e parte integrante della quarta edizione di Memissima - conferma Simona Quaglia, responsabile ufficio comunicazione Urmet – È stata un’esperienza divertente e costruttiva che ci ha permesso di provare nuove modalità di comunicazione nel complesso e affollato panorama multimediale che caratterizza la nostra quotidianità, i social e il nostro settore».

La sponsorizzazione di Urmet ha previsto, oltre alla presenza costante del brand durante tutto il festival, tre momenti importanti.

In primis, la realizzazione del contest e del “Premio Urmet “: con una call dedicata è stato lanciato un vero e proprio brief ai creator e memer di tutta Italia, che hanno reinterpretato varie peculiarità del brand Urmet (dalla vita degli installatori, al prodotto iconico come il videocitofono) in chiave memetica. I contenuti, tutti interessanti, sono stati presentati durante l’evento.

E ancora, lo speech “Usare Responsabilmente Meme E Trionfare“, inserito nel format “Meme per gli acquisti“, pensato per studiare il rapporto tra meme e pubblicità, che ha illustrato l’attenzione delle aziende nell‘utilizzare un linguaggio memetico nei propri piani di comunicazione, oltre alla curiosità nel farlo, a partire proprio dal contest vinto da Filosofia Coatta.