58mila euro ai comuni con meno di mille abitanti, Uncem: "Contributo rimasto"

Tra le riduzioni di risorse della legge di bilancio è invece stato mantenuto il contributo ai Comuni italiani con meno di mille abitanti.

Sarà di 58mila euro per il 2025, in linea con quello del 2024 (59mila).

I fondi, come Uncem ha sempre ribadito, è importante possano essere interpretati dai Comuni piccoli in una logica "di valle", nel dialogo tra i Sindaci che ne beneficiano, per costruire insieme congiuntamente un percorso anche pluriennale, visto che è confermato che le risorse per i Comuni con meno di mille abitanti restino almeno fino al 2027.

I Comuni avranno conferma di queste risorse nelle prossime settimane e potranno già fare una variazione ai bilanci preventivi per introitarli e spenderli immediatamente.