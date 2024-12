Volley: torna il Torneo della Befana, nutrita rappresentanza di squadre cuneesi all'edizione numero 25

Il Torneo della Befana raggiunge l’importante traguardo della venticinquesima edizione e per l’occasione si regala nuovi record in fatto di squadre partecipanti, località coinvolte, impianti, campi da gioco e la visita di una straordinaria atleta quale Paola Cardullo, campionessa del mondo nel 2002, quando in Germania fu eletta anche miglior libero della competizione iridata.

La manifestazione targata Alassio Volley si terrà da giovedì 2 a domenica 5 gennaio. Le formazioni iscritte sono ben 98 (26 in più rispetto alla precedente edizione), in arrivo da Piemonte, Lombardia, Toscana e Liguria.

Le categorie coinvolte, come ormai consuetudine, sono cinque (Under 12 mista, Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18 femminili). Si allargano i confini e il numero degli impianti: oltre ad Alassio (Palaravizza e Palestra Don Bosco), si giocherà a Imperia (Palazzetto dello Sport via San Lazzaro), Diano Marina (Palacanepa), San Bartolomeo al mare (Palestra Scuole Medie), Andora (Palasport via Pian del Merula), Albenga (Palasport Leca, Palamarco), Ceriale (Palestra Scuole Medie), Loano (Palasport Guzzetti), Toirano (Palasport Giuliano), Pietra Ligure (Palasport Ghirardi e Palestra Scuole Medie) e Finale Ligure (Palasport Berruti), per un totale di venti campi a disposizione.

Il Torneo della Befana, di cui più che mai va sottolineata la valenza turistica (tra atlete/i, tecnici, dirigenti, arbitri, segnapunti, accompagnatori e familiari al seguito muove oltre duemila persone, la maggior parte delle quali soggiorna nelle strutture della Riviera), è una grande vetrina per tanti giovani talenti. Infatti non va dimenticato anche l’elevato contenuto tecnico, evidenziato dalla presenza delle compagini giovanili di club di serie A, quali Chieri, Union Volley Pinerolo e Mondovì, ma anche di altri sodalizi che curano con grande attenzione il vivaio.

Prime squadre a scendere in campo saranno quelle delle categorie Under 12 e Under 13, cui sono dedicate le giornate di giovedì 2 e venerdì 3. Dal 3 al 5 toccherà alle Under 14, 16 e 18.

Questi gli orari delle finali per il 1° posto, previste al Palaravizza di Alassio: venerdì 3 alle 17.30 (Under 12 e Under 13 in contemporanea), domenica 5 alle 12 (Under 14), domenica 5 alle 15.30 (Under 16) e domenica 17 (Under 18).

L’organizzazione non ha dimenticato due importanti aspetti, quali la solidarietà e la sostenibilità ecologica dell’evento, con apposite iniziative: come premio di partecipazione sarà consegnato a tutte le squadre l’Orsetto di Gaslinisieme (simbolo dell’omonima Fondazione che sostiene l’ospedale pediatrico di Genova), inoltre verrà promossa la raccolta di tappi finalizzata all’acquisto di attrezzatura per strutture che ospitano persone fragili e incentivata la differenziazione dei rifiuti presso gli impianti di gioco.

A dare ulteriore lustro all’evento sarà la presenza, in qualità di ospite d’onore, di Paola Cardullo, considerata una delle migliori interpreti di sempre nel ruolo di libero al mondo. Paola, classe 1982, originaria del Novarese, nella sua carriera ha vestito le maglie di Omegna, Trecate, Novara, Villa Cortese, Cannes, Modena, Forlì, Piacenza, Bergamo, Filottrano e Scandicci. Con il club toscani ha chiuso la carriera nella stagione 2019-2020 dopo 16 campionati di Serie A1.

In azzurro vanta 289 presenze tra il 2001 e il 2014, ha vinto l’oro al Mondiale del 2002 in Germania, premiata come miglior libero della competizione, due medaglie d’oro (2007 e 2009) e due d’argento agli Europei, una Coppa del Mondo nel 2007 (miglior libero) e una Grand Champions Cup nel 2009 sempre in Giappone, due argenti e due bronzi nel World Grand Prix (ora Vnl). Anche se l’Italia rimase fuori dal podio, aelle Olimpiadi di Atene 2004 Paola fu premiata quale miglior libero. A livello di club non ha mai vinto lo scudetto in Italia, ma ha messo in bacheca un campionato e una Coppa di Francia nell’unica stagione disputata all’estero (2011-2012, nelle fila del Cannes), quattro volte la Coppa Italia, due edizioni della Supercoppa Italiana, una Coppa di Lega e, a livello europeo, una Challange Cup, una Cev Cup e una Top Teams Cup. Inoltre, nel 2008 e nel 2012 è stata eletta miglior libero delle finali di Champions League.

La Cardullo sarà presente nella giornata di venerdì 3 gennaio, seguirà alcune fasi e le finali delle categorie Under 12 e Under 13, partecipando anche alla cerimonia di premiazione. In occasione del Torneo della Befana, Paola avrà modo di presentare la sua International Libero School, creata di recente quale percorso di perfezionamento per lo specifico ruolo di seconda linea.

L’organizzazione del 25° Torneo Nazionale della Befana è curata dall’Alassio Laigueglia Volley Pgs, sotto l’egida della Fipav, con la collaborazione di Comune di Alassio e Gesco, con il patrocinio di Regione Liguria, Coni Liguria, Pgs e di tutti i Comuni sedi della competizione.

Le associazioni che affiancano l’Alassio Volley nella gestione della competizione presso i vari impianti sono Asd Imperia Volley, Asd Golfo di Diana Volley, Gabbiano Sport Asd, Asd Albenga Volley, Asd San Pio X Loano, Asd Toirano, Asd Maremola Volley Pietra e Volley Team Finale Ligure.

La manifestazione rappresenta il primo appuntamento sportivo del nuovo anno in Liguria, eletta Regione Europea dello Sport per il 2025.



Le squadre partecipanti, per categoria e regione

Under 12 misto (12 squadre)

Lombardia: Pallavolo Lonate Pozzolo Ferno (Va).

Piemonte: PlayAsti Bianca, PlayAsti Blu, Balamunt (To), Volley Cherasco (Cn), Fenera ‘76 Chieri (To), Vbc Dogliani (Cn), Monvi Bam Lpm Vicoforte (Cn), Villanova Volley (Cn).

Liguria: Albenga Volley (Sv), Pallavolo Carcare (Sv), Sdp Mazzucchelli Sanremo (Im).



Under 13 femminile (19 squadre)

Lombardia: Intercomunale Cagno (Co).

Piemonte: L’Alba Volley (Cn), Club ‘76 PlayAsti, Volley Busca (Cn), Canavese Volley (To), Volley Cherasco (Cn), Cus Collegno (To), Lilliput (To), Union Volley (To), Mtv Pianeta Verde Testona (To), Monvi Bam Lpm Bianca Vicoforte Ceva (Cn), Villanova Volley Bam (Cn).

Liguria: Albenga Volley Bianca (Sv), Albenga Volley (Sv), Golfo di Diana Volley (Im), Maremola Volley (Sv), Sistel Mazzu Sanremo (Im), Pallavolo Sabazia (Sv), San Marziano Volley (Ge).



Under 14 femminile (20 squadre)

Lombardia: Intercomunale Cagno (Co),

Piemonte: Santa Margherita Alba (Cn),Balamunt (To), Cus Collegno (To), Vbc Dogliani (Cn), Libellula Bra (Cn), Lilliput Settimo Torinese (To), Union Volley (To), Mtv Pianeta Volley Testona (To), Valle Belbo Canelli (At), Volley Valle Po (Cn), Valsesia Team Volley (Vc), Ve. Labor (To), Villanova Mondovì (Cn), Volare (Ge).

Toscana: Valdarninsieme (Fi).

Liguria: Albenga Volley (Sv), Pallavolo Carcare (Sv), Sportandplay Don Bosco Genova, Maremola Volley (Sv).



Under 16 femminile (28 squadre)

Lombardia: Intercomunale Cagno (Co), Volley Mozzo Gavazzeni (Bg),

Piemonte: Balamunt (To), Canavese Volley Ivrea (To), Pallavolo Cervere (Cn), Volley Cherasco (Cn), Sammaborgo (Vc), Vbc Dogliani (Cn), Lilliput Pallavolo Settimo (To), Parella Torino, Pgs El Gall (Cn), Union Volley 2009 1 (To), Union Volley 2010 2 (To), Vbc Savigliano (Cn), Pallavolo Valenza (Al), Valle Belbo Canelli (At), Ve. Labor Gialla (To), Ve. Labor Targa Mobility S. (To), Monvi Bam Lpm Verde Vicoforte (Cn), Virtus Alessandria.

Toscana: Valdarinsieme (Fi).

Liguria: Albenga Volley (Sv), Albisola Pallavolo (Sv), Cogovalle Genova, Golfo Diana Volley (Im), Loano (Sv), Maremola Volley (Sv), Sabazia Pallavolo (Sv).



Under 18 femminile (19 squadre)

Lombardia: Intercomunale Cagno (Cn), Lemen (Bg).

Piemonte: L’Alba (Cn), Caselle Volley (To), Centallo (Cn), Lasalliano Volley (To), Libellula Bra (Cn), Lilliput (To), Volley Marene (Cn), Monvi Volley (Cn), Pianezza (To), Volley Valle Po (Cn), Ve. Labor (To), Volpiano (To).

Liguria: Albisola (Sv), Cogovalle Genova, Golfo di Diana Volley (Im), Imperia Volley, Santa Sabina Genova.



I podi dell’edizione 2024

Under 12: 1. Cusio Sammaborgo, 2. Maremola Pietra Ligure, 3. Fenera Chieri.

Under 13: 1. L’Alba, 2. Monvi Lpm Bam, 3. Intercomunale Cagno.

Under 14: 1. Balamunt, 2. Ve.La Torino 3. Intercomunale Cagno Como.

Under 16: 1. New Volley Carmagnola, 2. Lilliput, 3. Wonder Genova.

Under 18: 1. Lilliput Settimo Torinese, 2. L’Alba Volley 3. Lemen.