Eventi nelle piazze e brindisi indimenticabili: ecco come attendere l'inizio del nuovo anno in Granda

Anche la Granda si prepara a salutare il 2024. Ecco alcune proposte per attendere l'inizio del nuovo anno con musica e divertimenti. Alba e Cuneo propongono appuntamenti in piazza, così come Limone Piemonte.

***

CAPODANNO A CUNEO - MARTEDI’ 31 DICEMBRE

CONCERTO DI CAPODANNO

Alle ore 22, nella splendida location del Teatro Toselli, si terrà il Concerto dell’Orchestra Filarmonica del Piemonte, diretta da Paul-Emmanuel Thomas. Presenta Alfonso De Filippis, musiche di Strauss, Bizet, Puccini, Bellini. Brindisi nel foyer a cura di Promocuneo.

CAPODANNO IN PIAZZA FORO BOARIO

Dalle ore 22.30, in piazza Foro Boario, concerto live, countdown, brindisi di mezzanotte e dj set a cura di Associazione All 4U, in collaborazione con Open Baladin Cuneo.

***

CAPODANNO AD ALBA - MARTEDI’ 31 DICEMBRE

Anche quest’anno la Città di Alba festeggia il nuovo anno con il tradizionale Capodanno in Piazza Risorgimento: brindisi, Nutella Party, animazione e musica sotto le torri medievali, per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo.

Alle ore 15.30 lo scultore Mario Amegee, tre volte campione del mondo, si cimenterà in piazza Risorgimento nella realizzazione di una straordinaria scultura di ghiaccio.

Dalle ore 16, nel Cortile della Maddalena, grazie al contributo di Ferrero S.p.A. e dei Panificatori Albesi, inizierà il Nutella Party e la distribuzione di pane e Nutella. Intrattenimento dedicato ai più piccoli con palloncini e il truccabimbi.

Sempre nel Cortile della Maddalena, a grande richiesta, dalle 21.30 alle 23.30, ritornano le ascensioni gratuite sino a venti metri a bordo della mongolfiera.

Nella piazza Risorgimento, illuminata a festa, alle ore 22.30, l’Associazione Open si esibirà in una performance di danza tratta da “Lo schiaccianoci”, a seguire, concerto live dei Sarah’s Back Rock Band.

Alle 23.50 il Sindaco di Alba saluterà il nuovo anno con un brindisi a cura del Consorzio Asti DOCG. Effetti pirotecnici, coriandoli e stelle filanti.

***

CAPODANNO A LIMONE PIEMONTE

Per celebrare Capodanno domenica 31 dicembre Piazza del Municipio accoglierà una grande festa realizzata in collaborazione con il media partner Monkey's Radio. I festeggiamenti inizieranno nel pomeriggio: dalle 17 alle 19.30 le vie del centro si animeranno con le esibizioni di artisti di strada, clown, maghi, trampolieri, mangiafuoco e baby dance per il divertimento di bambini e famiglie. Dalle 21.30 alle 23 la Piazza ospiterà una live band dal sound energico e coinvolgente che preparerà la scena al dj set di Federico Chimirri che farà ballare il pubblico fino a notte fonda. Nel corso della serata ci sarà spazio anche per un intermezzo misterioso con protagonista James The Mentalist, illusionista e lettore mentale.

***

CAPODANNO A SAMPEYRE

Capodanno in piazza a Sampeyre

Dalle ore 22.00 dj set e NO WAY Beat 'n' Roll Band @noway_beatnroll_band.



***

CAPODANNO A TORINO



Il Capodanno in piazza a Torino sarà all'insegna della musica con tanti artisti che si succederanno uno dopo l'altro. Il concerto del 31 dicembre della Città di Torino vedrà protagonisti sul palco di piazza Castello i Morcheeba, Rose Villain, Malika Ayane, Giøve, The Sweet Life Society con gli Ottoni Animati nella nuova formazione chiamata Bass Monkeys. Uno spettacolo di grande musica dal titolo Torino wasn’t built in a day, presentato da Marco Maccarini, Davide D’Urso e Malika Ayane, nel duplice ruolo di interprete e conduttrice.

L’evento è ad ingresso gratuito con prenotazione.

Al fine di limitare il numero di biglietti non utilizzati, in fase di prenotazione è stata richiesta una cauzione del valore di 5 euro. Tale importo sarà interamente rimborsato quando verrà effettuato l’accesso alla piazza il 31 dicembre, tramite il metodo di pagamento utilizzato in fase di prenotazione, entro una settimana. La cauzione sarà trattenuta solo in caso di mancata partecipazione.



***

CAPODANNO A SANREMO



Per chi vorrà oltrepassare il confine regionale ed affaciarsi al mare ligure sarà libero l'accesso al “Sanremo Capodanno Show”, organizzato dall’assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni. Un vero e proprio show dalle dinamiche televisive, con oltre 10 ospiti, di cui 3 in gara al prossimo Festival di Sanremo, che ci accompagneranno con musica e momenti di divertimento sino al nuovo anno. Un grande spettacolo, in programma a Pian di Nave a partire dalle ore 21 a ingresso gratuito, che unisce artisti, influencer e personalità dello spettacolo.

Di seguito gli artisti che parteciperanno:

- Dargen D’Amico, rapper, cantautore, produttore discografico e disc jockey. È uno degli artisti più innovativi e poliedrici della scena musicale italiana. Ha partecipato a due Festival di Sanremo, nel 2022 e 2024

- Serena Brancale, cantante pugliese di jazz e nu-soul, nota per il brano Baccalà diventato virale sui social nel 2024 raggiungendo milioni di ascolti. Parteciperà in gara tra i big al prossimo Festival di Sanremo. Collabora con artisti famosi e si distingue nel panorama musicale italiano contemporaneo

- Chiara Galiazzo, vincitrice di X Factor nel 2012, è nota per brani di successo come Due respiri e Straordinario. Ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo e ha pubblicato quattro album, l’ultimo dei quali, Bonsai, è uscito nel 2020. I suoi brani contano milioni di streaming. E’ in procinto di pubblicare un nuovo disco

- Andrea Settembre ha partecipato a Sanremo Giovani con Vertebre, brano tra i più ascoltati in Italia e parteciperà al Festival 2025 nella sezione Nuove Proposte. Primo per vendite tra i cantanti di X Factor 2024: il suo remix della canzone Amandoti, disco d’oro, è stato utilizzato da Netflix nel trailer del film Inganno

- Maria Tomba con il brano Goodbye (voglio good vibes) sarà protagonista al prossimo Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte. Nata a Verona nel 2002, fin da piccola manifesta doti artistiche. È stata una delle rivelazioni di X Factor 2023”. Nelle sue canzoni racconta di sogni e avventure e di un mondo visto attraverso il "filtro dei colori".

- Dany Cabras, deejay, talent e content creator. E’ tra i più seguiti e amati in Italia con oltre 7 milioni di followers. I suoi sketch comici divertentissimi che parlano di vita quotidiana spopolano in rete. Ha vinto la prima edizione di Generazione LOL il programma di Amazon Prime Video. È stato conduttore all’ultima edizione del Festival di Sanremo con Prima Festival

- Giulia Molino, terzo posto ad Amici 2019. Dopo aver pubblicato il suo album di debutto Va tutto bene, ha continuato a esibirsi e a lanciare nuovi singoli, tra cui Cchiù fort. Conosciuta e amatissima dai giovani, le sue canzoni hanno raggiunto milioni di ascolti sulle principali piattaforme

- Cecille, Cecilia Sordoni, in arte Cecille, talento della famiglia Bocelli, si è esibita in vari concerti nazionali e internazionali, tra cui a Washington rappresentando l’Italia in una performance canora alla Casa Bianca. Ha partecipato come guest star al tour europeo de’ Il Volo. Rappresenterà l’Italia in Cile al prossimo “Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar”

- Ilary Barnes, pianista, arrangiatore, compositore, classico crossover.

È considerata dagli addetti ai lavori tra le pianiste classiche più geniali dei nostri tempi. Ha pubblicato diversi album in ambito classico e cinematografico

- Feisal Bonciani, cantante e performer noto per il suo ruolo di Giuda nel musical Jesus Christ Superstar. Ha vinto il Premio Internazionale “Ennio Flaiano”. É stato protagonista dell’ultima edizione di Tale e Quale show con Carlo Conti

- Disco Club Paradiso, band dance indie/pop emiliana di ragazzi nati tra il 1999 e il 2002. A X Factor 2022 la band ha conquistato i giudici e il pubblico con l’inedito DCP. Il talento e l’energia travolgente, con la cover Svalutation di Adriano Celentano, li ha portati direttamente ai Live Show di X Factor.

Presentano Francesca Manzini (volto amato della TV, è tra i conduttori di Striscia la Notizia) e Ginevra Lamborghini (showgirl e influencer italiana che nel 2022 partecipa al Grande Fratello Vip e nel 2023 è nel cast come concorrente di Tale e Quale show con Carlo Conti). Al Sanremo Capodanno Show parteciperanno anche Fiat 131, Martina Galizzi e altri talenti. Gli artisti si esibiranno sul palco di Pian di Nave sino alla mezzanotte, quando inizierà lo spettacolo pirotecnico. Seguirà dj set con musica.