Intervento dei vigili del fuoco provinciali, nella mattinata di oggi (martedì 31 dicembre) a Levaldigi.

Coinvolta un’unica automobile, finita fuori strada per cause e con dinamica ancora da determinare e ribaltatasi nello scontro con la recinzione esterna dell’aeroporto territoriale. Non sono note, per ora, le condizioni dei feriti eventualmente coinvolti.

Sul posto le squadre di Cuneo e Fossano. Per il soccorso sanitario, il 118 e per i rilievi la polizia.