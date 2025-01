Tempo di bilanci dell'anno che sta per finire e buoni propositi in vista di quello imminente per il tennista cuneese Andrea Gola.

L'atleta classe 2001, che nel 2024 ha raggiunto il suo best ranking (981 della classifica ATP), non vuole fermarsi ed è già proiettato alle prossime sfide che lo attendono, in campo nazionale ed internazionale.

Di seguito l'intervista a Gola a cura di Ep Creative Studio, per conto di Geko Sport Management, agenzia cuneese di gestione atleti.