Volley Femminile: che anno è stato per la Bam Mondovì? Un 2024 da “furia francese e ritirata spagnola”

Il 2024 che ci ha appena lasciati è stato un anno che, sportivamente parlando, per il Puma si può definire dai due volti. Un anno solare che, numeri alla mano, in termini di rendimento ha rappresentato uno dei peggiori della storia del sodalizio monregalese di volley femminile, che nella scorsa estate ha assunto la nuova denominazione di Mondovì Volley.

A rendere meno impetuoso il giudizio sull’anno appena trascorso, tuttavia, c’è sicuramente da tener conto le buone performance espresse dalle pumine nella prima parte dell’anno, in concomitanza della conclusione della regular season e conseguente Pool Promozione. Ai numeri dei primi mesi dell’anno, però, ha fatto da inesorabile contraltare il cammino dell’attuale squadra, caratterizzato da risultati non lontani dall’essere definiti catastrofici. Insomma, citando gli eventi storici potremmo definire il 2024 del Puma come un anno da “furia francese e ritirata spagnola”.

Se si guarda il 2024 nel suo complesso, dunque, la situazione, viene mitigata dalle tante vittorie conquistate da gennaio a marzo. Una salita rapida verso il punto più alto delle montagne russe, per poi precipitare verso il basso da ottobre a dicembre. Come ormai da tradizione, analizziamo i numeri nel suo complesso. In tutto l’anno il Puma ha disputato 26 partite ufficiali, conquistando 11 vittorie e finendo per perderne 15 (11 nell’attuale stagione sportiva). I set portati a casa sono stati in tutto 40, contro i 57 persi.

Non fa sorridere neppure il numero dei punti conquistati, che sono stati 29, praticamente la metà dell’anno precedente, quando però le gare disputate erano state 31. E per chi fosse curioso di sapere quali sono state le giocatrici a realizzare il numero maggiore di punti vi accontentiamo con un’apposita tabella, non prima, però, di augurare a tutti voi un 2025 sempre più vincente.

PUNTI REALIZZATI NELL’ANNO SOLARE 2024