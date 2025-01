Gli articoli più letti del 2024 sulle pagine di Targato Cn:  dalla Nutella in versione "plant based" al dramma del bioparco di Caraglio

Se un anno prima era stata la morte dell’imprenditore Alberto Balocco ( leggi qui ), dodici mesi fa a tenere banco nella nostra consueta rassegna delle notizie più lette ( qui ) erano state lo scandalo del pandoro griffato Ferragni, l’elezione di Francesca Bergesio a Miss Italia e la condanna in primo grado di Mario Roggero. Giunti al 2025, e mentre il processo d’appello a carico del gioielliere di Grinzane Cavour deve ancora iniziare, l’anno in compagnia delle oltre 40mila notizie pubblicate nel corso di un anno da TargatoCn si è chiuso col primato di uno dei prodotti della nostra provincia più amati e conosciuti, la Nutella, che quest’anno ha compiuto i suoi primi sessant’anni e che lo scorso 4 settembre si è presentata a Milano nella sua versione "plant based". A seguire alcune curiosità e anche notizie di tutt’altro tenore, come la tragica morte della piccola Anisa Murati, lo scorso agosto al bioparco di Caraglio, o il femminicidio che a giugno è costato la vita a un’anziana donna di Beinette.

1. In autunno arriva la Nutella 'plant based': a settembre sarà presentata a Milano.

2. Tragedia al Bioparco di Caraglio: annegata una bimba di sette anni di Demonte

3. Dramma della disperazione dietro all'uccisione di un'anziana donna a Beinette

4. Don Claudio Lerda si sospende da sacerdote. Sorpresa e solidarietà dei parrocchiani

5. Cuneo, 44enne muore dopo intervento chirurgico. Accertamenti in corso

6. Cuneo, scappa senza pagare la rimozione: addetto prova a fermarla e resta aggrappato all'auto per oltre un chilometro

7. Vendevano cosmetici con il cancerogeno "Lilial": nei guai i responsabili di tre imprese a Saluzzo e Pocapaglia

8. Ferrero, Dimar e Alstom ma anche Sedamyl, Inalpi e Bi Esse: conferme e nuove entrate tra le 25 aziende della Granda campionesse di fatturato

9. Grave lutto a Mondovì: Angela Figone ha perso la vita in un incidente a Pogliola

10. Andato in pensione con quota 100, vendemmia per un amico: ora l’Inps gli chiede 60mila euro