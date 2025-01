Lutto per il mondo dell'economia torinese: è morto Paolo Vitelli, fondatore dell'impero degli yacht Azimut Benetti

Lutto per il mondo dell'economia torinese. A 77 anni, per un incidente domestico, è morto Paolo Vitelli, il fondatore di Azimut Benetti, azienda di Avigliana, nel Torinese, nota in tutto il mondo per i suoi yacht.



Il fatto nel pomeriggio di ieri, 31 dicembre. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo si trovava nella propria abitazione in Valle d'Aosta, ad Ayas. Per una dinamica ancora da ricostruire, sarebbe caduto battendo con violenza la testa sul cemento.

Vitelli era nato a Torino il 4 ottobre 1947. Ventidue anni dopo ha fondato l'azienda che è diventata in breve uno dei player più importanti a livello globale. Poi, negli ultimi tempi, aveva passato il testimone alla nuova generazione di famiglia: a tenere il timone è la figlia Giovanna.

Avigliana è il quartier generale di questo impero della nautica, ma l'azienda vanta presenza importanti anche a Savona, a Livorno, a Fano, a Viareggio e addirittura in Brasile. Sono 2500 le persone che lavorano per Azimut Benetti, che nell'ultimo anno ha registrato 1300 milioni di valore di produzione.

Ma nella vita di Vitelli c'è stato anche molto altro, accanto all'imprenditoria di successo: è stato per molti decenni console onorario di Norvegia (dal 1974 al 2018), ma ha guidato fino all'anno dei Giochi Olimpici Invernali di Torino l'Associazione di Confindustria dell'industria nautica italiana (Ucina). E' pure sceso in politica, candidandosi per la Lista Scelta Civica di Mario Monti e venendo eletto deputato.

“L'improvvisa morte di Paolo Vitelli è una terribile tragedia - ha commentato sindaco di Torino, Stefano Lo Russo -. Fondatore della Azimut Benetti, partendo dal nostro territorio, era stato capace di renderla un'eccellenza a livello mondiale. Condoglianze ai suoi cari e alla sua famiglia, colpita da questo grandissimo dolore”.



"Paolo Vitelli ha portato lusso, ingegno, innovazione dei suoi cantieri navali, ma soprattutto grande valore e tanti posti di lavoro, in montagna. Senza il mare, a due passi dal lago di Avigliana, ha dimostrato che i distretti produttivi di alto livello, che esportano Italia nel mondo si possono fare anche nelle Alpi e negli Appennini. Un visionario, un imprenditore vero che ha costruito pezzi di futuro in Val di Susa", hanno aggiunto il presidente Uncem Piemonte Roberto Colombero e il presidente nazionale Marco Bussone.



E Alberto Cirio, governatore del Piemonte, ha dichiarato: "La scomparsa di Paolo Vitelli è una tristissima notizia per il nostro Piemonte. Imprenditore visionario, con il suo ingegno e il suo saper fare ha portato l’eccellenza del Piemonte in tutto il mondo. Ai suoi cari e alla sua famiglia le condoglianze mie e della Regione”