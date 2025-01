Bratislava e Kiev ai ferri corti e crisi del gas in vista per l’Europa

Non si tratta solamente della discordia profonda tra i governi filo-ucraini e quelli che vogliono anzitutto proteggere i propri interessi nazionali, messi a rischio dalla linea politica della Commissione. Come riporta il sito Strumenti Politici , la questione più pressante è quella energetica, quella del gas. Il commissario UE all’Energia Dan Jørgensen ha specificato che la priorità di Bruxelles è di tagliare totalmente i legami energetici con la Russia. Nel farlo, sta danneggiando le economie dell’intero continente. Alcuni governi non lo vogliono ammettere e sono pronti al suicidio, altri invece si oppongono con forza, come l’Ungheria e oggi la Slovacchia.

Il contratto di Gazprom con Kiev sul transito del gas scadrà il 1° gennaio. Zelensky ha escluso radicalmente il suo rinnovo, aggiungendo che non accetterà il passaggio di un gas etichettato ad esempio come azero, ma che in realtà proviene dalla Russia. Ecco allora che il premier slovacco Fico è andato di persona a Mosca per verificare la disponibilità russa a fornire combustibile al suo Paese. Putin gli ha detto di sì, ma la fattibilità dipenderà comunque dalle decisioni di Kiev. Nell’incontro di Bruxelles, Fico aveva fatto presente a Zelensky che a causa sua Bratislava perderà 500 milioni di euro annuali di diritti di transito. Lo ha poi accusato di provocare una vera e propria crisi del gas. Zelensky gli avrebbe offerto una sorta di compensazione finanziaria, sotto forma di patrimoni russi confiscati, in cambio del suo voto per l’invito all’Ucraina a entrare nella NATO. Fico gli ha detto esplicitamente di no.