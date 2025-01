Crisi Stellantis, riconferma di Cirio, le stelle del cinema e il trionfo di Sinner: il 2024 in pillole di Beppe Gandolfo

Nel 2008 a Mirafiori si producevano 220 mila vetture l'anno. Nel 2024 ci si è fermati a 18 mila: ecco perché questo è stato un anno in salita per il Piemonte.

Di tutto questo e di tanto altro, si parla in questo "Un anno in Piemonte - 2024", giunto alla 23esima edizione, il volume di Enneci Communication (400 pagine, 20 euro il prezzo di copertina) curato da Beppe Gandolfo, volto storico delle reti Mediaset e commentatore del gruppo More News, con l'obiettivo di fare memoria di quanto è accaduto, per vivere meglio il presente e provare a ipotizzare il futuro.

La crisi dell'automotive

I numeri e le cifre spiegano meglio di tante parole il senso di una crisi che ha caratteristiche mondiali, ma che a Torino e nei nostri territori graffia in maniera più profonda e dolorosa. Per decenni siamo stati simbolo dell'automotive (con un indotto da fare invidia a tutta Europa), oggi è tutto sconvolto e desolato, come il grande complesso produttivo di Mirafiori, deserto e semiabbandonato.

Il divorzio di fine anno tra Stellantis e l'ad Carlos Tavares è il sigillo del brutto momento, mentre restando in casa Agnelli, le cronache dell'anno si occupano della 'guerra dei Roses' tra Margherita Agnelli e i figli John, Lapo e Ginevra Elkann per l'eredità dell'Avvocato.

Il successo delle Atp

Ma non tutto il 2024 è stato avvolto dal buio. Riflettori splendenti e applausi per le Atp Finals dominate da Sinner, per i successi di pubblico e critica alle tappe del Giro e del Tour, per i 200 anni del Museo Egizio, per le star internazionali al Museo del Cinema e al Torino Film Festival.

Il meteo, nel 2024, ci ha fatto dannare: inverno con poca neve, poi grandine, vento impazzito, allagamenti. Ma ripensando all'alluvione di trent'anni fa, siamo orgogliosi di aver imparato a gestire le emergenze e a proteggere il nostro territorio.

Cirio riconfermato per altri 5 anni

Alberto Cirio stravince le elezioni regionali di giugno e governerà il Piemonte per altri 5 anni. Insieme con la schiera di nuovi amministratori eletti negli oltre 800 comuni al voto per il rinnovo di consigli comunali, giunte e sindaci.

Il nuovo corso di Juve e Toro

La Juve vince la Coppa Italia, con un elettrico dopo partita che segna la fine dell'era Allegri in bianconero: la guida tecnica passa a Thiago Motta, diventato Mister X per l'interminabile serie di pareggi che hanno frenato la scalata verso la vetta della classifica.

Nel mondo granata esplode la protesta contro Urbano Cairo, proprio nelle settimane in cui il presidente supera Orfeo Pianelli: per numero di mesi alla guida del club, non certo per i risultati, che restano scadenti. Dopo Juric, tocca a Vanoli sedere in panchina: dopo un avvio scoppiettante, il Toro è ripiombato nella sua cronica mediocrità.