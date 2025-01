Vigili del Fuoco della Granda chiamati a un impegnativo San Silvestro: una trentina gli interventi nell’intera provincia

Notte movimentata per i Vigili del Fuoco della Granda, che tra le ultime ore del 2024 e le prime del nuovo anno sono stati chiamati a compiere una trentina di interventi su tutto il territorio provinciale – una quota significativa degli 882 realizzati su tutto il territorio nazionale, con una crescita di 179 rispetto allo scorso anno.

Fortunatamente nella nostra provincia non si segnalano feriti, mentre al momento sarebbero una quarantina quelli rilevati dal Corpo in tutto il Paese.

Nel Cuneese una quota significativa dei soccorsi – tre dei quali nella sola Limone Piemonte – ha riguardato la necessità di spegnere fiamme che si erano sviluppate all’interno di cassonetti della raccolta rifiuti, con tutta probabilità per l’utilizzo improprio di botti o o petardi, o per contenere incendi di sterpaglie.

Diverse le aperture porte a favore di persone rimaste chiuse fuori casa in diverse zone della provincia, mentre riguarda in particolare Saluzzo l'uscita effettuata su richiesta del servizio di emergenza sanitaria 118 per una donna soccorsa in casa per un malore poco dopo l’una di notte.

Di pochi minuti dopo quella collegata a un’auto andata a fuoco a Fontanelle di Boves, con fiamme sviluppatesi dal veicolo mentre questo era in marcia.

Sono invece in corso in questi minuti le operazioni di spegnimento di un incendio che sta interessando una zona boschiva nella zona di Briga Alta, al confine con la provincia di Imperia.

975MILA INTERVENTI IN TUTTO IL PAESE NEL 2024

Nella giornata di ieri il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco aveva diffuso i dati di attività del 2024.

Sono stati circa 975mila gli interventi di soccorso effettuati in Italia negli ultimi dodici mesi, una media di 2.670 al giorno, di poco inferiori rispetto a quelli del 2023, quando furono 1.014.400. In Lombardia il numero maggiore di soccorsi, 117.033. Seguono Sicilia 88.633, Lazio 86.359, Emilia Romagna 81.604, Campania 80.237, Piemonte 75.266, Toscana 68.803, Veneto 67.968, Puglia 57.940, Calabria 39.228, Liguria 38.728, Sardegna 35.895, Marche 34.543, Friuli Venezia Giulia 32.292, Abruzzo 27.842, Umbria 22.395, Basilicata 11.577, Molise 8.239.

Del totale degli interventi, 226.147 hanno riguardato incendi ed esplosioni, 207.386 soccorsi e salvataggi, 59.382 dissesti statici e 55.001 incidenti stradali.