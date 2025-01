Calcio: spareggi seconde di Eccellenza, definito il regolamento 2025

Negli ultimi giorni del 2024 il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito i criteri di svolgimento degli spareggi promozione tra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza.

Sette i posti in palio per la Serie D 2025/2026 tra le ventotto partecipanti ai playoff nazionali che dal prossimo 25 maggio si affronteranno in due turni con gare di andata e ritorno. Gli abbinamenti di entrambe le fasi sono stati stabiliti tramite sorteggio integrale per aree nord, centro, sud. L'Abruzzo è passato dall'area sud a quella del centro per equilibrare il numero delle società partecipanti. Anche l'ordine di svolgimento di ogni singolo accoppiamento del primo turno è stato definito tramite sorteggio.

I nomi delle formazioni saranno comunicati dai Comitati Regionali alla LND entro il 12 maggio 2025. Nel Primo Turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso Comitato Regionale.

PRIMO TURNO (25 maggio-1 giugno)

Gruppo A: Piemonte V.d.A. A-Liguria

Gruppo B: Piemonte V.d.A. B-Trento/Bolzano

Gruppo C: Lombardia A-Veneto B

Gruppo D: Veneto A-Lombardia C

Gruppo E: Lombardia B-Friuli VG

Gruppo F: Lazio B-Emilia Romagna B

Gruppo G: Marche-Emilia Romagna A

Gruppo H: Toscana A-Umbria

Gruppo I: Lazio A-Sardegna

Gruppo L: Abruzzo-Toscana B

Gruppo M: Basilicata-Sicilia B

Gruppo N: Sicilia A-Molise

Gruppo O: Puglia-Campania B

Gruppo P: Campania A-Calabria

Si qualificheranno al turno successivo le squadre che al termine dei due incontri avranno ottenuto il punteggio maggiore o, in caso di parità, il maggior numero di reti segnate nelle due partite. In caso di ulteriore parità si effettueranno i supplementari ed eventualmente i rigori. Gli stessi criteri valgono per il Secondo Turno, di seguito gli accoppiamenti:

SECONDO TURNO (8 giugno-15 giugno)

Vincente E-Vincente C

Vincente D-Vincente A

Vincente B-Vincente H

Vincente F-Vincente L

Vincente G-Vincente I

Vincente M-Vincente P

Vincente N-Vincente O

Giocherà la prima gara in trasferta la squadra che nel turno precedente ha giocato in casa e viceversa. Nel caso in cui entrambe le formazioni interessate abbiano giocato in casa o trasferta sarà il sorteggio a stabilire l’ordine.