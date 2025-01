Enologia piemontese in lutto per la morte di Flavio Accornero

Asti e l'Astigiano perdono un altro figlio delle loro terre. È morto Flavio Accornero, 63 anni, esperto di enologia e persona attiva in politica. Fu infatti candidato alle regionali nelle fila del Cdu (2000) e poi si era candidato con l'Udc sia alle Europee che alle politiche, diventando consigliere nazionale e responsabile per l'Agricoltura in Regione. Fu anche segretario provinciale astigiano dell'Udc.

Enologo e da sempre nel settore del vino, aveva viaggiato molto e aveva anche aperto una sua attività a Sofia.

Lascia la moglie Marina e il figlio Massimiliano, la mamma Cecilia, la sorella Margherita con Mario, Olga e tutti i parenti. Rosario questa sera alle 21 nella chiesa parrocchiale di frazione Accorneri di Viarigi, funerali domani, venerdì 3 gennaio.