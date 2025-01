Sala, Tajani “Mi auguro tempi non lunghi per la sua liberazione”

ROMA (ITALPRESS) - "La liberazione di Cecilia Sala? Mi auguro non siano tempi lunghi, noi lavoriamo perchè i tempi di detenzione siano i più brevi possibili ma non dipende da noi, non c'è ancora un capo di imputazione e un processo incardinato, noi stiamo facendo di tutto, stiamo lavorando 24 ore su 24 per riportare Cecilia Sala a casa". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di "Zona Bianca", Rete 4. "Abbiamo chiesto ancora una volta la liberazione di Cecilia Sala perchè detenuta senza alcun motivo, in attesa della sua liberazione abbiamo chiesto che venga trattata come sono trattati i detenuti, continuiamo a chiedere che venga rispettato il suo ruolo e la sua dignità in attesa della sua liberazione" ha aggiunto Tajani. "La nostra ambasciatrice ha consegnato beni alimentari per Cecilia Sala, ci hanno detto che erano stati consegnati ma c'è ancora un ritardo" rivela. "La nostra ambasciatrice ha chiesto una seconda visita. Bisogna assolutamente che lei abbia in cella una condizione di rispetto dei suoi diritti. Domani mattina è stata convocata a Teheran la nostra ambasciatrice e vedremo che cosa diranno gli iraniani". Foto: Agenzia Fotogramma(ITALPRESS).