Alba, la minoranza lamenta: "Tagliati i contributi per la Festa ‘d Magg e la strada dei presepi"

Perché il Comune ha tagliato le erogazioni a favore del Comitato che organizza la "Festa ‘d Magg" di corso Piave e alla Strada dei Presepi di Scaparoni?

E’ quanto si chiedono i consiglieri di centrodestra Lorenzo Barbero, Emanuele Bolla, Riccardo Spolaore, Carlo Bo, Domenico Boeri, Massimo Reggio, Elisa Boschiazzo e Nadia Gomba all’indomani della misura con la quale, come di consueto alla fine dell’anno, l’amministrazione albese stanzia i contributi a favore delle associazioni cittadine.

"Nel 2023 la Festa di corso Piave – segnalano i consiglieri in una nota – era stata sostenuta con un contributo di 4.300 euro, mentre la Strada dei Presepi aveva beneficiato di un’erogazione di 3.200 euro, anche vista la grande crescita che i due eventi hanno registrato nell’ultimo quinquennio. A fine 2024 le erogazioni sono state di 1.500 euro per la Festa ‘d Magg di Corso Piave, con un taglio di 2.800 euro, e di appena 1.000 euro per la Strada dei Presepi, con una riduzione di 2.200 euro".

“A fronte di un taglio di 5.000 euro rispetto a due eventi che animano i quartieri – spiegano i consiglieri comunali – vorremmo fare chiarezza. Negli anni la Città ha investito molto per sostenere quelle associazioni che organizzano eventi di rilievo fuori dal centro cittadino, anche per dare una visione di comunità che valorizza i quartieri e le frazioni. La Festa ‘d Magg e la Strada dei Presepi hanno avuto la capacità di affermarsi nel tempo come eventi importanti a livello cittadino. Come già fatto in occasione del taglio di contributi per la Giostra delle Cento Torri, chiediamo che si trovi una soluzione per integrare le risorse mancanti, così come fatto per i Borghi cittadini, rispetto a cui il contributo è stato compensato con una nuova erogazione, come avevamo richiesto”.

“Eventi come questi – spiega Lorenzo Barbero, consigliere comunale ed ex assessore al Commercio – sono fondamentali per animare le aree meno centrali della città. L’impatto commerciale della Festa ‘d Magg è importantissimo e riteniamo insensato questo taglio di contributi, che penalizza il commercio dell’intera via”.

“La Giunta nei quartieri è una buona idea che avevamo già sperimentato durante il nostro mandato – concludono i consiglieri comunali –, ma alle parole bisogna poi far seguire i fatti ed è grave come a fronte di tante belle parole alla fine si siano ridotti gli investimenti relativi alle attività frazionali che animano dal punto di vista sociale, culturale e commerciale le aree meno centrali della città”.