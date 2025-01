Borgo San Dalmazzo: terminati i lavori di riqualificazione dell'area verde attrezzata in via Monte Tibert

A fine anno è terminato l'intervento di riqualificazione dell'area verde attrezzata in via Monte Tibert a Borgo San Dalmazzo.

I lavori, concordati con i residenti, hanno permesso di ridefinire l'area di sgambamento cani, eliminando i problemi segnalati da coloro che vivono nelle abitazioni limitrofe.

L'area verde, che era in parte inutilizzata, è stata inoltre arricchita di nuove parti ludiche per favorire aggregazione e socializzazione; in particolare è stato realizzato uno spazio per il gioco del basket - come richiesto da molti giovani borgarini - e installata una porta per il calcetto. Lo spazio così riqualificato viene dunque restitituito più funzionale e bello alla cittadinanza.