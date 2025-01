California, aereo da turismo si schianta su magazzino: diversi feriti - Video

(Adnkronos) - Quindici persone sono rimaste ferite oggi vicino all'aeroporto municipale di Fullerton, in California, nello schianto di un piccolo aereo da turismo contro un magazzino commerciale. A riportare la notizia è il Los Angeles Times, che parla di un incendio a seguito dell'incidente.

Lo schianto è avvenuto all'altezza di Raymer Avenue poco dopo le 14.00 ora locale, provocando l'evacuazione di oltre 100 persone dall'interno dell'edificio, ha spiegato il dipartimento di polizia di Fullerton. L'incidente è avvenuto a circa mezzo miglio dall'aeroporto. 15 le persone curate in seguito alle ferite riportare, ha detto la portavoce della polizia locale, Kristy Wells.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco al lavoro per domare l'incendio, ha riferito inoltre l'emittente ABC7, che ha mostrato le immagini dall'alto del fumo nero proveniente dall'aereo da turismo. Al momento non ci sono informazioni sulle cause dell'incidente.