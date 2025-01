A Cherasco la rassegna amatoriale "Teatro del territorio"

Anche quest'anno il Piccolo Teatro di Bra, presenta presso il teatro Salomone di Cherasco la rassegna di teatro amatoriale “Teatro del territorio”. Inserita all'interno della stagione teatrale “Teatro, cibo per la mente” organizzata da il Teatro delle Dieci, propone, quest'anno, quattro appuntamenti.

Si comincia Domenica 12 Gennaio 2025 con la commedia brillante in due atti “A' l 'è sciopaje na pupa” di Tamagnone Giuseppe e Rissone Margherita, messo in scena dalla compagnia MiTiChieleCullì di Villanova d'Asti.

Flipot, uomo di mezza età s'innamora di una ragazza dell'est che "passeggia" spesso vicino a casa sua e la sposa. Presto si scopre che a Ranuka, in realtà, interessa solo il permesso di soggiorno, ma questo non cambia le cose perché Flipot non vede difetti in lei. In occasione del compleanno le regala una carta di credito che Ranuka userà per fare alcuni "ritocchini" al proprio corpo ma ci saranno una serie di problemi che Flipot cercherà di risolvere con l'aiuto del suo amico Vigiu. L'amore è proprio cieco......ed anche sordo.

Saranno sul palco: Anna Costantino, Antonio D'Argento, Beppe Tamagnone, Federico Costanza, Marina Fenu, Margherita Rissone e Pino Giardino. Assistenti di scena: Alessandro Zampieri, Andriano Ferrari, Cati Coppola, Lina Gorgerino, Stefano Barbiero.

Domenica 19 Gennaio 2025 sarà l'occasione di godersi “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, presentato dalla compagnia “Coincidenze teatro” di Alba.

Sul palcoscenico del teatro Salomone, domenica 26 Gennaio avremo il piacere di gustarci “ Unico figlio di madre vedova”, una commedia di due atti e un po' di Germano Benincaso, proposto dalla “Banda brusca” di Benevagienna.

E per chiudere alla grande, domenica 2 febbraio 2025, avremo modo di goderci “Fiori d'autunno”, scritto e diretto da Patrizia Sugliano e portato in scena dalla compagnia “Coincidenze teatro”.

INFO E PRENOTAZIONI: WHATSAPP+39 3477851494 - E-mail teatrosalomonecherasco@gmail.com

Gli spettacoli saranno preceduti da un momento di accoglienza conviviale denominato “un thé a Theatro”: l'appuntamento per tutti gli eventi è fissato per le ore 16,30 presso il teatro Salomone di Cherasco.