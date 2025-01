Sono terminate solo stamattina le operazioni di bonifica dell'abitazione andata a fuoco ieri sera a Gambasca.

E' stato necessario, infatti, il presidio del luogo per l'intera notte, per evitare che il rogo potesse ripartire nelle stanze piene di oggetti e materiale. Sul posto il presidio è stato garantito dai volontari vigili del fuoco di Barge, che solo stamattina hanno lasciato l'area, dopo aver accertato che non ci fossero più possibili aree attive.