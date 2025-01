Ottimo 5°Posto per l’U13 del Volley Busca al Torneo della Befana

Ottimo risultato per le giovani atlete buschesi al Torneo della Befana di Alassio. Un quinto posto che certifica il lavoro svolto in palestra e che invoglia a fare ancora di più dopo essersi confrontate con alcune delle migliori realtà del Piemonte e Liguria.

Nella mattinata di giovedì sono arrivate due belle vittorie contro SDP Mazzucchelli ed in particolare con Unionvolley Pinerolo, che hanno permesso al Busca di giocare per le posizioni dal primo al sesto posto.

Nel pomeriggio la squadra ha lottato e giocato quasi alla pari contro due corazzate come L'Alba Volley e Lilliput uscendo sconfitta entrambe le volte.

Nella giornata di venerdì la finale per il quinto posto contro Villanova Mondovì non ha avuto storia, vedendo prevalere le giovani buschesi 2 a 0 in poco più di mezz'ora.

«Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto che testimonia il buon lavoro che svolgiamo in palestra. Si sono visti notevoli miglioramenti in alcuni fondamentali quali ricezione e difesa mentre in attacco abbiamo ancora ampi margini di crescita. Confido che con il prosieguo della stagione vedremo ulteriori passi in avanti. » - Oscar Garino, allenatore dell’Under 13 Mario Castellino 1933 SM Sottofondi Volley Busca.

Le ragazze, tramite le parole di Lucia Graffino, hanno commentato così l’esperienza:

«È stata davvero una bella esperienza che ci ha reso più forti da diversi punti di vista, come gruppo ci ha rese più unite, come gioco in sé ci ha fatto migliorare, ma anche mentalmente ci ha rese più forti.

Siamo molto felici del nostro risultato per il quale ci siamo impegnate negli allenamenti e in campo e abbiamo cercato di giocare nel miglior modo possibile. Ringraziamo i nostri allenatori che hanno reso tutto questo possibile».

Under 13 Mario Castellino 1933 SM Sottofondi Volley Busca: Andrisani C., Ballabani A., Ferrero C., Fino A., Graffino L., Lavagna S., Marega M., Marku K., Reineri B., Rosso A., Rosso E., Rostagno A., Serino M., Siliano C.

I Allenatore: Oscar Garino

II Allenatore: Claudio Chinaglia