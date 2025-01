Mentre in diverse zone della Granda continua a nevicare, a Garessio si stanno verificando fenomeni di gelicidio, evento meteorologico provocato dalla pioggia che, a contatto con il suolo molto freddo, o con qualsiasi altra superficie, congela formando un insidioso strato di ghiaccio.

Il Comune raccomanda prudenza alla guida, in particolare sulle strade dei colli nella zona di Garessio e invita tutti ad evitare gli spostamenti se non necessari.

I mezzi spargisale sono in azione.