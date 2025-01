Mondovì, annullato il decollo delle mongolfiere nel pomeriggio

La neve ferma l'ultimo decollo del 35° Raduno Aerostatico dell'Epifania. È stato annullato il volo previsto nel pomeriggio, le condizioni meteo non consentono infatti ai piloti e agli equipaggi di decollare in sicurezza.

Già questa mattina le condizioni erano critiche, ma alcune mongolfiere sono state gonfiate e hanno decollato per poter regalare comunque lo spettacolo al pubblico presente al campo di decollo in corso Inghilterra.

Per il pubblico che ha raggiunto la Città sarà possibile prendere parte alle numerose iniziative organizzate nel centro storico di Breo e Piazza.

Mercatini dell’Epifania “Re Mercante”. Suggestivo hand made market Lunedì 6 gennaio in piazza Maggiore, dalle 10 alle 18, a cura dell’Associazione “La Funicolare”.

Mondovirtual Balloon Flight. Un volo “virtuale”, con l’ausilio di un visore 3D, all’interno di una vera cesta di mongolfiera. Lunedì 6 gennaio (orari: 9.30-12.30 e 15.00-18.00) a fianco ai portici di corso Statuto, a cura del “Circolo delle Idee”.

Al Museo della Stampa si vola con la creatività. In occasione del 35° Raduno Internazionale di Mongolfiere, il Museo della Stampa di Mondovì organizza, il 5 e il 6 gennaio, un laboratorio creativo per bambini. I piccoli partecipanti stamperanno una locandina con la mongolfiera simbolo dell’evento, nei colori ufficiali dell’edizione 2025. Dopo il laboratorio, i bambini potranno recarsi al campo di decollo per far siglare la loro locandina dal Presidente dell’Aeroclub con il timbro ufficiale del Raduno. Un ricordo unico e irripetibile, che potrà diventare la prima stampa di una collezione speciale! Prenotazioni: prenotazioni@museostampamondovi.it oppure 334.7059307.

6 gennaio, ore 10:30 - 12:30 - 14:30 - 16:30 Laboratorio + breve visita guidata in Museo. Max 15 persone per turno. Costo: 8,00€ a persona.

SERVIZI E COLLEGAMENTI

Zona food & drink nell’area della manifestazione

Navette gratuite di collegamento fra il centro città e l’area di decollo

Servizi igienici in loco

Possibilità di parcheggio gratuito nei pressi della manifestazione – VEDI QUI I PARCHEGGI

Parcheggi riservati alle persone con disabilità