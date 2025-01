Volley A1F. Cuneo-Pinerolo 3-0, Signorile e Panetoni: "Era una vittoria che volevamo da tanto" [VIDEO]

Finalmente per la Honda Olivero Cuneo arriva una bella e convincente vittoria: nella giornata che precede l'Epifania infatti le ragazze di Lorenzo Pintus hanno conquistato il derby contro la Wash4green Pinerolo con un netto 3-0.

Tra le mura amiche e davanti ai propri tifosi, le biancorosse hanno sfoderato una grande prestazione corale, vincendo 25-12, 26-24, 25-19. Parziali che raccontano quanto le cuneesi volessero questa vittoria. Questi 3 punti sono infatti preziosissimi e permettono alle Gatte di superare in classifica sia la Cda Volley Talmassons che la SmI Roma, portandosi a quota 11 punti, a pari merito con Bartocci Mc-Restauri Perugia.

Il momento chiave del match è stato nel secondo set, quando le Gatte, pur essendo sotto per tutto il parziale, non hanno mollato, recuperando il punteggio, pareggiando e infine conquistando il set. In questa rimonta, un ruolo fondamentale l'hanno avuto le subentrate Turco e Savon: la prima con un ace decisivo, la seconda con un importante contributo in attacco.

"Era una vittoria che volevamo da tanto. Sono 3 punti importantissimi, che fanno morale in un periodo il cui morale è stato sotto terra". ha commentato il capitano Noemi Signorile al termine del match, visibilmente più serena e sorridente. "Non è ancora finita, dobbiamo lavorare ma stasera è la prova che le cose le sappiamo fare e che siamo sulla giusta via".

