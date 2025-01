Volley A2M. Porto Viro-Cuneo 1-3, Gabriele Costamagna: "Sapevo che Marco avrebbe fatto bene. Avanti con umiltà" [VIDEO]

Cuneo Volley in festa dopo la vittoria per 3-1 sul campo di Porto Viro

Ha voluto essere presente, il momento era davvero troppo complicato per non esserci. Ed i ragazzi lo hanno ripagato con la vittoria.

Gabriele Costamagna, presidente di Cuneo Volley, ha assistito da bordo campo alla vittoria della MA Acqua S.Bernardo su Porto Viro, piombando sul taraflex ad abbracciare tutti non appena Davide Brignach ha messo giù l'ace della vittoria. "Una vittoria voluta da tutto il gruppo. Ne abbiamo viste di tutti i colori la scorsa settimana, ma ci siamo uniti. Non eravamo scarsi dopo due sconfitte, così come non siamo diventati dei fenomeni in seguito alla vittoria odierna. Mi auguro solo che si continui a dare intensità e continuità agli allenamenti, così raccoglieremo altri risultati come questo".

Poi l'augurio al piccolo Tommy Battocchio e l'elogio a Volpato: "Sapevo che Marco avrebbe fatto una grande partita nel momento che ho saputo che sarebbe venuto a Porto Viro. Non era facile, sono contento per lui. Dimostra che siamo un grande gruppo, ma dobbiamo continuare ad essere umili".

