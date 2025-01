Santo Stefano Belbo, auto si ribalta dopo l’uscita di strada lungo la Provinciale 3

Si è risolto senza gravi conseguenze per il conducente l’incidente stradale che nella mattinata di oggi, martedì 7 gennaio 2025, si è verificato lungo la Strada Provinciale 3 in territorio di Santo Stefano Belbo.

Qui, intorno alle ore 10, una vettura è uscita di strada in corrispondenza di una curva nel tratto all’uscita da via Stazione, andando poi a ribaltarsi in un campo prospicente alla strada.

In soccorso del conducente sono intervenuti il servizio di emergenza sanitaria 118 e i Vigili del Fuoco arrivati dal vicino Distaccamento Volontari. Al loro arrivo la persona alla guida del veicolo era già riuscita a guadagnare l’uscita dall’abitacolo e si presentava in condizioni tali da non destare particolare preoccupazione.