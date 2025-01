Onde di Terra, il film di Andrea Icardi, continua ad affascinare il pubblico: nuove proiezioni in calendario

Dopo aver emozionato oltre 6.500 spettatori nella Provincia di Cuneo, il film Onde di Terra, diretto da Andrea Icardi, si prepara a stupire il pubblico di Mondovì e non solo. Con un successo travolgente, la pellicola ha registrato il tutto esaurito in molte città e continua ad attrarre spettatori con nuove proiezioni, come al Multilanghe di Dogliani, dove ogni sera si registra il sold out e le proiezioni sono già confermate fino a marzo.

Dopo i numerosi premi italiani e internazionali (miglior film al festival di Parigi, menzione d’onore a quello di Salerno, premio del pubblico in quello di Asti), Onde di Terra ha recentemente conquistato un prestigioso riconoscimento per la colonna sonora firmata dal maestro Enrico Sabena, artista impegnato sulla scena internazionale e originario di Saluzzo.

La colonna sonora, infatti, è stata inserita tra le 100 migliori del 2024 dal magazine Colonnesonore.net, grazie alla sua capacità narrativa ed emozionale. «È una gioia immensa vedere riconosciuto il valore del proprio lavoro», ha dichiarato Sabena, attualmente impegnato su due nuovi progetti cinematografici americani per la BLT di Paramount.

Il regista Andrea Icardi ha commentato: «Siamo commossi dall’affetto del pubblico e dai numerosi messaggi di apprezzamento ricevuti. È straordinario vedere come la storia di Fulvia, ambientata nelle Langhe degli anni ’70, abbia toccato il cuore di così tante persone. Un ringraziamento è d’obbligo a Renato Sevega, Ceo di Siscom, azienda leader nei software per la pubblica amministrazione, che da imprenditore visionario ha deciso di investire in cultura, supportando la realizzazione di Onde di Terra e contribuendo a promuovere storie che riflettono e valorizzano il territorio e le sue tradizioni».

Il consenso del pubblico e i riconoscimenti internazionali confermano così la qualità del film Onde di Terra, che si configura come un viaggio nell’anima delle Langhe, tra amori taciuti, coraggio, trasformazioni sociali e una incredibile resilienza. Un’opera che invita a riflettere, da vedere e rivedere ogni volta con nuovi occhi.

PROIEZIONI IMMINENTI

MONDOVI. (Cinema Bertola)

- giovedì 9 gennaio ore 21.00

- venerdì 10 gennaio ore 18.15

- sabato 11 gennaio ore 16.15 /. ore 21.00

- domenica 12 gennaio ore 18.30

CENTALLO (Cinema LUX)

- venerdì 17 gennaio ore 21.00

SALUZZO. (Multisala Italia)

- venerdì 17 gennaio ore 21.00

- sabato 18 gennaio ore 18.00

- domenica 19 gennaio ore 16.00

- lunedì 20 gennaio ore 21.00

- martedì 21 gennaio ore 21.00

SAVIGLIANO (cinema Aurora):

- venerdì 24 gennaio ore 21.00

- sabato 25 gennaio ore 21.00

- domenica 26 gennaio ore 21.00

DOGLIANI (Multilanghe):

- Sabato 11 gennaio ore 18.30

- Domenica 12 gennaio ore 18.30

- Sabato 18 gennaio ore 18.30

- domenica 19 gennaio ore 18.30

- Sabato 25 gennaio ore 18.30

ANTEPRIMA TORINO (CINEMA MASSIMO): Lunedì 20 gennaio ore 20.30

Per tutte le informazioni sulle proiezioni è sufficiente cliccare qui https://www.ondediterra.it/sale/ :

La sinossi: un film che racconta l'anima delle Langhe

Ambientato negli anni '70, Onde di Terra restituisce un affresco autentico della vita nelle Langhe in un periodo di trasformazione epocale. La trama si sviluppa attorno a Fulvia, una giovane calabrese che, attraverso un matrimonio combinato, si trasferisce nelle Langhe per incontrare un uomo che non è come appariva nelle lettere ricevute durante il fidanzamento. Fulvia è una donna appassionata e coraggiosa, ligia, determinata a interpretare il proprio destino e a non esserne succube, emblema di schiere di donne che dal Sud giunsero nelle Langhe a rischio di spopolamento, per sposare contadini che nessuna aveva voluto.

Contatti stampa

Per ulteriori informazioni e per organizzare interviste con il regista o il cast:

Valeria Pelle

valeria@we4youconsulting.it

+39 328 0584036

"Onde di Terra" – un film di Andrea Icardi, una produzione Siscom.