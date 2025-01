Alemanno, 24 gennaio udienza tribunale Sorveglianza per ex sindaco

(Adnkronos) - E’ stata fissata per il prossimo 24 gennaio l’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per l’ex sindaco Gianni Alemanno, finito in carcere a Rebibbia la notte del 31 dicembre scorso dopo la revoca dei servizi sociali. I giudici dovranno decidere se ripristinare o meno l’affidamento in prova. Alemanno, che doveva svolgere attività presso la struttura ‘Solidarietà e Speranza’ che si occupa di famiglie in difficoltà e di vittime di violenze, è accusato di una “gravissima e reiterata violazione delle prescrizioni imposte”. In particolare, avrebbe presentato falsa documentazione per giustificare impegni lavorativi ed evitare i servizi sociali, oltre ad aver incontrato in tre occasioni tra marzo e settembre scorsi un pregiudicato, l’ex avvocato Paolo Colosimo, condannato in via definitiva nel 2018 a 4 anni e sei mesi.

Questa mattina uno dei difensori, l’avvocato Edoardo Albertario, ha incontrato in carcere l’ex sindaco e leader del movimento 'Indipendenza!'. “Sta bene, è sereno seppur dispiaciuto e - spiega il penalista - crede nella giustizia”. Tutti gli episodi contestati sono emersi dagli accertamenti condotti dal nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf nell’ambito di una nuova indagine per reati fiscali.