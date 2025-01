Ulteriore data di scuola aperta al Vallauri di Fossano per il Liceo Scientifico Scienze Applicate

Date le numerose richieste da parte delle famiglie per il percorso di studi del Liceo Scientifico opzione Scienze applicate presente all'istituto Vallauri di Fossano, è stata organizzata un’ulteriore attività di scuola aperta per venerdì 17 gennaio dalle ore 18:00 alle ore 20:00. In tale occasione sarà possibile chiarire dubbi sul percorso formativo, incontrare i docenti e visitare i laboratori del Vallauri.

Un'occasione preziosa per le famiglie e gli studenti sulla soglia della scelta delle superiori, che potranno approfondire anche il percorso liceale offerto dal Vallauri. Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate è un percorso innovativo che unisce una solida formazione scientifica all'esplorazione delle tecnologie più avanzate, per preparare i propri allievi alle sfide del domani.

Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate del Vallauri risulta il primo del suo ambito su Eduscopio a livello cuneese dalle rilevazioni del 2024, in continuità con una serie storica di buoni risultati.