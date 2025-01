La prevenzione dei tumori si può fare anche a tavola?

Fare prevenzione primaria vuol dire eliminare o ridurre i fattori di rischio che possono determinare l'insorgenza di una malattia. Fumo, alcol, scorretta alimentazione, sedentarietà, eccesso di peso corporeo, errata esposizione alle radiazioni ultraviolette, sono elementi di rischio noti per molti tumori, su cui ciascuno può intervenire adottando stili di vita salutari.

Nell’ambito della prevenzione primaria la LILT è impegnata in diverse iniziative: corsi per smettere di fumare, interventi nelle scuole, eventi per incoraggiare l’attività fisica, ma è attiva anche a livello di prevenzione secondaria (visite dermatologiche, ginecologiche, senologiche, esami strumentali) e terziaria (trasporto di pazienti per terapie e visite di controllo, assistenza psicologica)

In questo periodo, che speriamo breve, i tempi dei percorsi diagnostici si sono dilatati a causa delle liste d’attesa: questo rende difficile, se non impossibile, la diagnosi precoce, cardine della prevenzione secondaria e di conseguenza accresce l’importanza della prevenzione primaria di cui la corretta alimentazione è capitolo importante.

A questo argomento è dedicata la cena “La salute in tavola“ di martedì 21 gennaio in c.so Barolo n.8 alle ore 19.30 organizzata da Alba Accademia Alberghiera in collaborazione con la LILT di Alba.

La cena sarà preparata e servita dagli allievi di Alba Accademia Alberghiera, la divisione alberghiera di Apro Formazione, sotto la guida dello chef Giovanni Allegro con l’obiettivo di unire il giusto piacere del cibo e della convivialità con la scelta di ingredienti e tecniche di conservazione e cottura utili alla prevenzione oncologica. Gli allievi dell’istituto albese saranno inoltre protagonisti di un incontro tecnico-culturale con le dietiste del Servizio di prevenzione dell’ASL CN2 e con la psicologa della LILT di Alba.

Lo chef Giovanni Allegro è autore di numerose pubblicazioni sul rapporto cibo-prevenzione e insegnante alla Cascina Rosa, la scuola di cucina preventiva della Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Ha collaborato con i Centri di Prevenzione Oncologica di Torino e Firenze nell’ambito di progetti di ricerca sulla prevenzione dei tumori e tiene sull’argomento interventi didattici negli Istituti Alberghieri e nelle Associazioni.



Parte del ricavato della cena sarà devoluto all’associazione LILT, Lega Italiana Lotta contro i Tumori, e alla Fondazione Don Gianolio ETS, che sostiene le comunità locali con un numero crescente di attività rivolte all’aiuto d’urgenza e all’housing per studenti fuori sede e lavoratori in difficoltà economica, per formare e integrare oggi i lavoratori di domani.



La cena è prenotabile, fino ad esaurimento posti, rivolgendosi a:

LILT delegazione di Alba, via S. Barbara 4/1

Tel. 0173.29.07.20 : dal Lunedì al Venerdì: 9 - 12; Giovedì Pomeriggio 14,30 – 16,30

Offerta minima: 40 €