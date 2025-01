Sci alpino: la limonese Melissa Astegiano seconda nel gigante FIS di Vars

Ottimo risultato per le atlete del Comitato FISI Alpi Occidentali nel secondo Gigante FIS disputato a Vars nell’ambito del circuito istituzionale francese Ski Chrono Samse Tour Technique.

La gara è stata vinta dalla francese Axelle Chevrier del Club des Sports de La Plagne, con il tempo totale di 2’,16”,65/100 ma al secondo posto troviamo la carabiniera limonese Melissa Astegiano, staccata di 56/100. L’altra francese Leonie Carroz del Club des Sports de Méribel è giunta terza ad 1”,52/100. Ventesimo posto per la bordigotta Aurora Turri dell’Equipe Limone e trentunesimo per la verzuolese Marta Mattio dell’Equipe Limone, quindicesima delle Aspiranti.

Nel secondo Slalom FIS organizzato da Snowsport Scotland sulle nevi di Bormio nell’ambito degli Scottish FIS Alpine Championships doppietta dell’andorrano Bartomeu Gabriel Gutierrez dell’Esquì Club d’Andorra, con il tempo totale di 1’,28”,08/100, con 62/100 di vantaggio sul valtellinese Luca Bianchi dello Sci Club Lecco e 64/100 sul poliziotto valdostano Filippo Segala. Buon dodicesimo posto per il cesanese Matteo Vottero dello Sci Club Sansicario Cesana, mentre Pietro Tranchina dello Sci Club Claviere si è piazzato quattordicesimo.

Prima di tornare temporaneamente in Italia per partecipare ai Giochi Mondiali Universitari Invernali Torino 2025, il genovese Carlo Cordone ha partecipato ad uno Slalom FIS Universitari organizzato dall’Università di Denver nella Loveland Ski Area, in Colorado. La gara è stata vinta dal norvegese Filip Wahlqvist dell’Idrettslag Heming e Carlo Cordone ha chiuso in ventiquattresima posizione.