Ancora sul Free Flow: "La soluzione del telepedaggio da preferire rispetto al bonifico"

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile Direttore,

in riferimento alla lettera che avete pubblicato nei giorni scorsi, in cui un lettore si dice soddisfatto del sistema Free flow sull’asse autostradale Asti-Cuneo, mi preme raccontarle un episodio accadutoci mesi fa.

Un giorno ci viene recapitata una lettera raccomandata dalla società che gestisce l’Autostrada Pedemontana Lombarda in cui ci contesta il mancato pedaggio di 2,50 euro, più spese di notifica: il fatto curioso era che la targa rilevata corrispondeva ad una nostra autovettura che avevamo dovuto sostituire nel 2012, in quanto gravemente incidentata! Ci siamo allora interessati presso il concessionario che ce l’aveva venduta, il quale ci informa che il mezzo era stato trasferito in Lituania! In ragione di ciò abbiamo scritto alla suddetta società Pedemontana, la quale in breve tempo ci ha risposto che si trattava di un malfunzionamento del sistema di lettura delle targhe, per cui da parte nostra nulla era dovuto.

In ragione di quanto accaduto, però, valutando che avremo utilizzato più volte in futuro la Asti-Cuneo, abbiamo deciso di adottare un sistema di telepedaggio, senza dover pensare ancora, una volta tornati a casa, di dover effettuare il bonifico a favore della società concessionaria.

In conclusione, ritengo che la soluzione del telepedaggio sia da preferire rispetto al bonifico.

Distinti saluti.

Livio Bramardi