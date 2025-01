Bra: venticinque edizioni per il Premio letterario Giovanni Arpino

Arriva alla venticinquesima edizione il “Premio “Giovanni Arpino”, uno degli eventi culturali più importanti all’ombra della Zizzola. Il riconoscimento è intitolato alla memoria dell’autore che meglio ha raccontato la città di Bra nel dopoguerra ed è rivolto ai migliori scrittori di letteratura per ragazzi. Il nuovo bando è stato ora pubblicato sul sito internet del Comune di Bra nella pagina dedicata all’Ufficio Cultura e manifestazioni.

Si conferma la struttura adottata negli scorsi anni. Rimangono infatti due le categorie in concorso: libri per ragazzi dai 6 ai 9 anni e libri per ragazzi dai 10 ai 13 anni. Le opere possono essere presentate direttamente dall’autore, purché maggiorenne, o tramite la casa editrice che le ha pubblicate entro il 28 febbraio 2025. Ogni autore può partecipare con un solo lavoro. Le candidature devono essere inviate al Comitato organizzatore del premio presso l’ufficio Cultura del Comune di Bra – Piazza Caduti per la Libertà 20 – 12042 Bra (Cn). I partecipanti dovranno allegare cinque copie dei lavori presentati.

Tutte le opere saranno esaminate da lettori di comprovata esperienze per individuare quelle degne di nota, che verranno quindi prese in esame da una giuria di studenti che sceglierà i testi vincitori, i quali saranno decretati entro il 14 aprile prossimo. I nomi dei vincitori verranno pubblicati sul sito istituzionale www.comune.bra.cn.it.

I vincitori di entrambe le categorie si aggiudicheranno un premio da 300 euro, mentre ai secondi classificati ne verrà attribuito uno da 200 euro. Un premio speciale da 250 euro verrà assegnato ad uno dei testi partecipanti, nell’ambito delle due categorie, per il miglior progetto illustrativo. A conclusione del concorso, tutti i lavori partecipanti saranno messi a disposizione della biblioteca civica di Bra e delle biblioteche delle scuole del territorio. Come sempre i vincitori del Premio Arpino saranno premiati nel corso del Salone del libro per ragazzi di Bra, che quest’anno si terrà dal 21 al 25 maggio.