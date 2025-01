Amadeus torna con 'Chissa chi è': gli ospiti di stasera 9 gennaio

(Adnkronos) -

Amadeus torna in prima serata sul Nove con quattro puntate speciali di 'Chissà chi è', il game show che ospiterà personaggi famosi, comici e artisti che, non solo si cimenteranno nel gioco delle identità, ma si esibiranno anche nelle loro specialità, tra stand-up, monologhi, e molto altro. L'appuntamento con la prima puntata è per stasera, giovedì 9 gennaio.

Il meccanismo di gioco di “Chissà chi è”, pur restando invariato, si presta quindi a diventare un vero e proprio palco per gli ospiti di ogni puntata. A giocare nella prima puntata ci sarà Carmen Di Pietro. Al suo fianco una special guest: Giovanna Civitillo. In palio, un montepremi di €200.000 che, in caso di vittoria, sarà devoluto alla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro.

Ogni puntata vedrà la partecipazione, tra le identità o come “jolly”, non solo di altri ospiti vip, ma anche di alcuni protagonisti de “La Corrida” di Amadeus e di “performer”, tutti pronti a esibirsi e a regalare al pubblico, in studio e a casa, momenti di intrattenimento. Nel corso del primo appuntamento ci saranno: i PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino), Omar Fantini, Dado, Massimo Boasi, finalista de La Corrida con la sua imitazione di Mahmood in “Tuta Gold”, e il mago comico Raffaello Corti.

Durante la partita, i concorrenti dovranno dimostrare di avere capacità di osservazione, intuito e investigazione per abbinare correttamente le 8 identità presenti in pedana alle 8 attività proposte sul tabellone. Più identità riusciranno ad abbinare correttamente, più alto sarà il montepremi che porteranno al gioco finale del parente misterioso e che potranno devolvere alla Fondazione Airc, che nel 2025 celebra 60 anni di impegno a sostegno della ricerca indipendente sul cancro.