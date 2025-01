Insigne torna in Serie A? L'offerta del Monza e le altre piste

(Adnkronos) -

Lorenzo Insigne potrebbe tornare in Serie A. L'ex attaccante del Napoli, oggi al Toronto, è cercato con insistenza dal Monza, che vorrebbe piazzare un colpo ad effetto che possa aiutare la squadra a rialzarsi da una classifica fin qui disastrosa. I brianzoli sono infatti all'ultimo posto a quota 10 punti, con il cambio in panchina, da Nesta a Bocchetti, che non ha sortito l'effetto sperato.

Adriano Galliani è quindi pronto ad agire sul mercato, e nei radar del 'Condor' è finito proprio Lorenzo Insigne, che dopo oltre due anni in MLS non proprio entusiasmanti (soltanto 18 gol e 13 assist in 63 presenze), vorrebbe cambiare aria e magari ritornare in Italia. Lo scoglio, in questo caso, non è tanto il costo del cartellino, con il Toronto che lo potrebbe lasciare andare a zero nonostante un contratto in scadenza 2026, ma l'ingaggio percepito in Canada dall'esterno napoletano: 15 milioni di euro, un costo ovviamente insostenibile per le casse del Monza.

Ecco perché l'intenzione del club biancorosso sarebbe quella di prelevare il giocatore in prestito, con il Toronto a coprire buona parte del suo stipendio. Insigne, in ogni caso, non ha ancora deciso se accettare l'offerta di Galliani e ha altre opzioni sul tavolo. Nelle scorse settimane l'agente del giocatore ha incontrato emissari dell'Olympiacos e raccolto interessamenti da Arabia Saudita e Qatar, destinazioni gradite al giocatore e che, soprattutto, non avrebbero problemi a farsi carico dell'ingaggio di Insigne.