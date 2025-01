Niente gare di Coppa del mondo a Sankt Anton per Marta Bassino, un attacco influenzale causa il forfait

Contrariamente a quanto annunciato nei giorni scorsi Marta Bassino non prenderà parte alle gare di Coppa del mondo in programma nel fine settimana a Sankt Anton, in Austria, dove si svolgeranno una discesa libera (sabato) ed un supergigante (domenica).

Un attacco influenzale all'origine del forfait che impedirà alla campionessa cuneese di essere al via, anche viste le temperature e le condizioni meteo complicate.

Le azzurre in gara saranno: Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Nicol Delago, Nadia Delago, Vicky Bernardi e Sara Thaler.

Nella mattinata odierna la prima prova cronometrata della discesa sulla pista austriaca.