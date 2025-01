Successo (il primo in carriera) per il 27enne bulgaro Albert Popov nello slalom maschile di Madonna di Campiglio, valido per la Coppa del mondo di sci alpino maschile 24/25.

In gara anche il cuneese Corrado Barbera che non è riuscito a qualificarsi alla seconda manche. Per il 22enne del Centro Sportivo Esercito prima frazione completata in 55.03 (45°posto), a 3.07 dal vertice.

Il migliore degli azzurri è Stefano Gross, ventesimo.