Venezuela, arrestata la leader dell'opposizione Machado

(Adnkronos) - La leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, apparsa in pubblico oggi per la prima volta da fine agosto, è stata arrestata a Caracas al termine di una protesta contro l'insediamento del presidente Nicolas Maduro. Poco prima, il suo staff aveva annunciato su X che la donna era stata "intercettata con violenza mentre lasciava la manifestazione" in moto. Secondo il messaggio, sarebbero stati sparati dei colpi.

Vestita di bianco e sventolando una bandiera venezuelana, la 57enne che da mesi si era data alla clandestinità, era arrivata alla manifestazione a bordo di un camion tra gli applausi alla manifestazione nel quartiere di Chacao.

"Chiediamo la liberazione immediata di Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana. Non possiamo più tollerare le azioni repressive e illegittime del regime di Maduro che ha perso le elezioni. Siamo vicini a tutti i cittadini che combattono per la libertà e la democrazia in Venezuela", scrive il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su X.