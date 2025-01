Servizio Civile Universale. Il Consorzio Monviso Solidale mette a disposizione 74 posti

È una bella notizia quella giunta qualche giorno fa dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale del governo italiano: il Consorzio Monviso Solidale è uno degli enti selezionati che potranno mettere a disposizione, a partire dal febbraio prossimo, alcuni posti nell'ambito del Servizio civile universale. Le posizioni aperte e per le quali è possibile inviare la propria candidatura sono ben 74, distribuite su un totale di 27 Comuni diffusi sul territorio di pertinenza del CMS.

Il Servizio civile universale rappresenta la scelta volontaria che i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti) possono fare allo scopo di vivere, per 12 mesi, un'importante esperienza formativa personale e sociale, finalizzata al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, così come all'educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, per mezzo di azioni concrete per le comunità e per il territorio in cui vivono, studiano, lavorano.

Rendersi utili in ambiti differenti può perciò diventare per gli Operatori volontari che invieranno la propria candidatura una preziosa occasione in grado di generare nuovi legami, di intessere relazioni e di far crescere e maturare in ognuno di loro quel necessario senso di comunità che sta alla base della convivenza civile.

Tali ambiti sono connessi a specifici bisogni cui il periodo vissuto durante il Servizio civile intende dare risposta, tra i quali: a) riduzione delle barriere sociali, culturali e strumentali che limitano le possibilità delle categorie più vulnerabili della popolazione (minori e adolescenti, persone anziane e con disabilità, famiglie e stranieri) di partecipare pienamente alla vita sociale, culturale, politica ed economica del Paese; b) aumento delle possibilità di accesso ai servizi culturali, educativi, sociali e sanitari, pubblici e privati; c) offerta di opportunità atte a costruire comunità attraverso il tempo libero, l'educazione, l'amicizia, la cultura e la pratica sportiva.

Sono ben cinque i progetti, diffusi su differenti Comuni appartenenti al territorio di pertinenza del CMS, ai quali è possibile iscriversi.

«Incroci di sguardi»: gli Operatori volontari saranno inseriti all'interno di strutture residenziali e in centri diurni e avranno così l'occasione di interagire con anziani e con persone con disabilità.

«Una rete per esserci»: inserimento nei servizi di Assistenza domiciliare e nelle Unità minime locali, o in Comune o in Fondazioni di comunità: in questo caso gli OV interagiranno con anziani o con persone con disabilità presso le loro abitazioni, diventando così un concreto punto di riferimento per persone fragili nella loro quotidianità.

«Prendiamoci per mano»: l'ambito è quello dell'Educativa territoriale e dei Servizi sociali di base presso scuole materne, comunità residenziali genitore-bambino, Comuni, doposcuola, Condomini sociali, al cui interno l'attività si baserà sull'interazione con bambini e/o ragazzi che vivono situazioni di fragilità.

«Azioni in Comune»: gli OV saranno inseriti in alcune scuole materne e avranno così modo di interagire con la comunità del territorio direttamente nei Comuni, in biblioteca e all'interno di progetti di sviluppo dell'educazione e della promozione culturale.

«Animiamoci»: in questo caso i giovani Operatori volontari opereranno nell'ambito dei servizi per l'immigrazione, in associazioni che si occupano di cooperazione, in Comuni di montagna, in centri aggregativi per giovani, in Unità minime locali del Consorzio e in progetti di sviluppo dell'educazione e della promozione culturale.

Ciò che viene richiesto agli Operatori volontari è un impegno settimanale di 25 ore per 12 mesi, a fronte del quale verrà erogato un rimborso spese di 507,30 euro mensili. Il periodo del Servizio civile universale comporta inoltre, per i giovani che decideranno di proporre la propria candidatura, 42 ore di formazione generale (anche sui temi della sicurezza sul lavoro e del pronto soccorso); 71 ore di formazione specifica sull'utenza che incontreranno; un periodo di tutoraggio finalizzato all'ingresso nel mondo del lavoro; la certificazione delle competenze; una fase di monitoraggio iniziale, intermedio e finale; 20 giorni di ferie; 15 giorni di mutua retribuita e 15 di mutua non retribuita; permessi speciali per motivi di studio.

Ci si può iscrivere al Servizio civile universale esclusivamente online collegandosi al sito https://domandaonline.serviziocivile.it. Per effettuare l'iscrizione è necessario essere in possesso delle credenziali SPID; qualora non si disponesse ancora di tali credenziali, è possibile ottenerle gratuitamente presso i punti di facilitazione digitale prenotandosi al numero 0171 1680375.

Le domande di iscrizione devono essere presentate entro e non oltre il 18 febbraio alle ore 14.00. In caso di richiesta di ulteriori informazioni e per un aiuto nell’iscrizione si può contattare Cristina Paschetta presso l'Ufficio Servizio Civile del Consorzio Monviso Solidale (telefono: 0172 698624 – 351 3441280; mail: cristina.paschetta@monviso.it).

Oppure visitare il sito del CMS www.monviso.it/servizio-civile e le pagine Instagram @monvisosolidale e @monvisolidale_scu.