Venerdì 17 gennaio presso il Teatro Magda Olivero di Saluzzo l’Orchestra Consonante in Concerto

Venerdì 17 gennaio alle ore 21, presso il Teatro Magda Olivero di Saluzzo si terrà il primo concerto dell’anno con l’Orchestra della Scuola APM, l’Orchestra CONsonanTE.

I giovani orchestrali si sono specializzati presso l’APM frequentando il corso di formazione orchestrale Obiettivo Orchestra, in collaborazione con la Filarmonica TRT.

Sul palco del Teatro saluzzese proporranno al pubblico un repertorio principalmente dedicato al corno come strumento solista: di G.P.Telemann la Suite La Bizarre TWV 55:G2 e il Concerto per Corno da Caccia TWV 51:D8. Di W.A.Mozart il Concerto n.4 in Mi bemolle maggiore per Corno e Orchestra K 49 e la Sinfonia n.29 in La maggiore K201.

Il direttore d’orchestra, nonché corno solista, sarà il Maestro inglese Alec Frank-Gemmil.

Ben noto al pubblico britannico e internazionale come suonatore di corno, si è esibito ampiamente come orchestrale, musicista da camera e anche come solista.

Alec ha studiato direzione d'orchestra a Saluzzo con il Maestro Donato Renzetti. Attualmente studia al Royal Northern College of Music di Manchester. Ha fatto il suo debutto professionale nel 2022 dirigendo l'orchestra da camera Norrbotten in Svezia. In questa stagione ha inoltre debuttato con orchestre in Finlandia, Italia, Germania, Islanda e Ucraina. Alec è il fondatore e direttore dell'Odin Ensemble, un gruppo con sede a Göteborg che suona strumenti dell'inizio del XX secolo.

L’ingresso alla serata è libero su prenotazione che può essere effettuata sul neonato sito https://www.consonanteapm.it/ oppure telefonando al numero 0175 47031.

L’evento è realizzato in collaborazione con Obiettivo Orchestra, Filarmonica TRT, Città di Saluzzo e Terres Monviso.