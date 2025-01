Altra novità in casa Freedom FC Women: il club di patron Danilo Merlo è lieta di annunciare l'ingaggio di Olamide Adugbe.

Nativa di Lagos (Nigeria), attaccante classe 2003, dopo le esperienze in patria al River Angels ed al Nija Ratels, ha scelto Napoli, nel settembre 2024, per la sua prima opportunità in Europa, collezionando 6 presenze in Serie A.

Proprio dal club partenopeo, Olamide arriva a Cuneo con la formula del prestito: la giovane attaccante vestirà la maglia della Freedom FC numero 88.