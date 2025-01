Volley A1/F, la Honda Olivero Cuneo con lo sguardo verso Milano

Dopo la bella vittoria nel derby contro la Wash4Green Pinerolo, la Honda Olivero Cuneo torna in campo: all’Allianz Cloud di Milano va in scena il big match contro la Numia Vero Volley. Si parte alle 19:30 di sabato 11 gennaio, con la sfida che sarà visibile su DAZN e VBTV.

Le Gatte sono reduci dall’iniezione di fiducia maturata nella vittoria contro Pinerolo, importante per la corsa salvezza. Milano invece arriva dalla sconfitta spettacolare contro Novara ed avrà voglia di riscatto.

Queste le parole di Margarita Martinez alla vigilia della sfida: “Stiamo lavorando tanto e bene. Contro Pinerolo abbiamo trovato tre punti importanti per iniziare l'anno con il piede giusto. Con Milano sarà una partita difficile, contro una squadra molto forte. Però vogliamo provarci, daremo il massimo come all'andata per guadagnare qualche punto”.

La Honda Olivero Cuneo scenderà nuovamente in campo mercoledì 15 gennaio: alle 20:30 va in scena il derby con Igor Gorgonzola Novara al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta. Si ricorda ai media interessati di comunicare la propria presenza entro le 12 di lunedì 13 gennaio. Per acquistare il tuo biglietto passa dal seguente link: https://www.liveticket.it/cuneograndavolley