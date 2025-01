A Canale si alza il sipario sul raduno nazionale dei Trifulau e dei “Tabui”

Prende il via questa sera con un convegno la tre giorni promossa dall'Enoteca Regionale del Roero in occasione della quindicesima edizione della tre giorni dedicata al Raduno Nazionale dei Trifulau e dei “Tabui”. Evento unico nel suo genere che celebra i veri protagonisti della ricerca del prezioso tartufo bianco: i cani da tartufo e i loro instancabili cavatori, i trifulau.



Questo appuntamento annuale è un’occasione per raccontare e valorizzare una tradizione profondamente radicata nel territorio del Roero, che unisce cultura, natura e passione. La manifestazione si svolgerà nell’arco di tre giornate, con un programma ricco di iniziative che culminerà nella giornata di domenica 12 gennaio, cuore pulsante dell’evento e momento dedicato alla celebrazione di questi straordinari compagni a quattro zampe e dei loro custodi.

Venerdì 10 gennaio 2025 - Dibattito "Donna e Vino"

Alle ore 18.00, nella suggestiva cornice della Ex Chiesa di San Giovanni in Piazza Italia a Canale, si terrà il dibattito "Donna e Vino". Questo incontro esplorerà l'evoluzione della figura femminile nel mondo enologico, con l’introduzione dell’artista Paolo Tibaldi e la moderazione di Chiara Cerrato, Consigliera Regionale designata di Parità. Interverranno con l’occasione Marina Mortara - Cantina Marsaglia, Valentina Abbona - Cantine dei Marchesi di Barolo, Martina Bodda - Tenuta La Pergola. L’evento vedrà protagoniste alcune le Donne del Vino del Roero, in un dialogo aperto sulla loro esperienza e sul loro ruolo nel settore.

Sabato 11 gennaio 2025 - Spettacolo Musicale presso le cantine sotterranee di Cascina Chicco

La serata di sabato, alle ore 18.00, sarà dedicata alla musica e all’arte nelle affascinanti cantine sotterranee di Cascina Chicco, situata in Via Valentino n. 14 a Canale. Il pubblico potrà assistere allo spettacolo musicale "Terre di Voce e Suono", con il soprano Romina Gianoglio e la violinista Alessia Castellino. Durante l’evento sarà inaugurata la mostra “Terra Nostra”, un omaggio alla bellezza del paesaggio e alla sua tutela, con opere di Maura Boccato e Giovanni Gutamo. Direzione Artistica a cura di Claudio Calorio

Domenica 12 gennaio 2025 - Giornata del Raduno

Il momento più atteso del weekend sarà la giornata di domenica, che celebra l’antica arte della ricerca del tartufo e i suoi protagonisti, i trifulau e i loro fedeli tabui.

In Piazza Italia a Canale il programma prevede:

Ore 9.00: Ritrovo dei trifulau con iscrizione e colazione.

Ore 9.30: Dimostrazione di ricerca simulata dei tartufi, con i cani impegnati in un'affascinante esibizione delle loro abilità.

Ore 10.30: Sfilata nel centro storico, un momento suggestivo che vedrà trifulau e cani percorrere le vie della città.

Ore 11.00: Saluto delle Autorità, Benedizione dei cani e Premiazioni.

Tra gli ospiti d’onore figurano Paola Gianotti, ultraciclista e speaker motivazionale, detentrice di 4 Guinness World Record, e Paolo Vacchetto, campione di pallapugno

La giornata si concluderà con un pranzo speciale presso il Salone Riez di Sant’Antonio Magliano Alfieri, dove il Catering Cantamessa proporrà un menu un menu in onore dell'occasione con in abbinamento i vini Roero. Il pranzo, che include piatti come i plin alle erbette e il risotto al Roero e salsiccia, sarà disponibile su prenotazione.

Informazioni e prenotazioni

Per il pranzo di domenica: €35 a persona. Prenotazioni entro il 9 gennaio 2025 al numero 350.1616031 o via email a amministrazione@enotecadelroero.it.