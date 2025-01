Alba, successione fatta all'Ente Fiera: la scelta del Comune caduta su Axel Iberti

A seguito della chiusura del bando per le candidature a rappresentanza del Comune di Alba all’interno dell’Ente Fiera di Alba, il Sindaco Alberto Gatto, a cui spetta la nomina di tre consiglieri del Cda tra cui il Presidente, ha dato lettura delle candidature in Conferenza capigruppo e ha anche annunciato la triade che, insieme ai consiglieri espressi dai due soci, Associazione Commercianti Albesi e Giostra delle Cento Torri, andranno a comporre il Consiglio direttivo dell’Ente.

Il sindaco ha designato quali consiglieri Giovanni Saglietti, storico presidente dell’Acli del Mussotto con esperienza e competenze nel settore vitivinicolo, Valeria Pelle, giornalista, esperta di comunicazione e promozione del territorio anche nel settore turistico, e Axel Iberti, manager affermato del territorio.

Nei prossimi giorni ci saranno tutti i passaggi formali previsti dallo Statuto. Il Sindaco dovrà indicare ai Soci che il membro designato alla presidenza è Axel Iberti.

Il Sindaco ha dichiarato: “Saglietti e Pelle sono due profili complementari con ottime competenze e compatibilità con ciò che l’Ente svolge e vogliamo svolga per il futuro della nostra Città. Entrambi grazie alla loro esperienza in campo professionale sapranno dare un contributo significativo alla struttura”.

In merito al designato Presidente, Alberto Gatto ha aggiunto: “Conosco Axel Iberti da tempo e lo ringrazio per la disponibilità. Condividiamo una visione di futuro importante per l’Ente Fiera di Alba. Lo ritengo e riteniamo un profilo di alto livello con quelle capacità manageriali che possono portare all’Ente Fiera ciò che più vogliamo: la continua ricerca di innovazione e sviluppo al servizio del territorio che sappia mettere al centro le principali manifestazioni della tradizione albese, come la Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e Vinum. Due straordinari eventi che esaltano prodotti di eccellenza della nostra città e del territorio e che hanno consentito ad Alba di essere celebrata in tutto il mondo. Sappiamo bene come questa sia una delle nomine più importanti in capo al Sindaco, per questo ho optato per una scelta di visione, non ancorata a discorsi politici o di parte, ma totalmente fondata sul bene della città e dell’Ente. L’Ente Fiera è un’associazione che deve continuamente guardare al futuro per generare un benessere condiviso in città, non deve essere l’Ente di pochi, tanto meno del Sindaco in carica. E’ una scelta di cui vado fiero, che guarda al futuro con slancio ed è già stata accolta con entusiasmo dagli stakeholders coinvolti. Sono e siamo impazienti di iniziare questo nuovo percorso che sarà capace, ne sono certo, di abbinare innovazione, qualità, dinamismo, turismo e cultura, portando le manifestazioni albesi ad essere punti di riferimento per i nostri concittadini, ma anche per tutto il territorio e i tanti turisti nazionali e interazionali. Il profilo di Iberti è di alto livello, anche di respiro internazionale, e sono convinto che in collaborazione con i soci e il personale dell’Ente, i partner Istituzionali, l’Amministrazione, in particolare l’Assessora a Turismo, cultura e manifestazioni Caterina Pasini, si potrà davvero fare un gran lavoro per Alba”.