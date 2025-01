Caserta, fuga di ammoniaca in fabbrica: morto un operaio

(Adnkronos) - Un operaio è morto in un'azienda nella provincia di Caserta dove si è verificata una fuoriuscita di ammoniaca. I vigili del vigili del fuoco sono intervenuti nello stabilimento della Frigocaserta a Gricignano di Aversa. Tre lavoratori sono stati messi in salvo.

La fuoriuscita di ammoniaca si è verificata nella stessa azienda in cui 10 giorni fa si è verificato un incidente sul lavoro in cui morì un operaio di 39 anni. Era il 31 dicembre scorso, quando un muletto si ribaltò e travolse un operaio proprio all'interno dello stabilimento della Frigocaserta di Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta. Per il 39enne i soccorsi furono vani.