Caso Cecilia Sala, Ros: "Non ci sono indagini in corso"

(Adnkronos) -

Nessuna indagine sul caso di Cecilia Sala. Il Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri ha spiegato che "non sono in corso indagini, né ha ricevuto specifiche deleghe in relazione alla vicenda che ha interessato, nei giorni scorsi" la giornalista italiana, detenuta in Iran per oltre 20 giorni.

I Ros, come di consueto, si sono limitati "ad acquisire dalla signora Sala dichiarazioni spontanee sull’accaduto, che sono state depositate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma". "Nel merito, - si legge in una nota - rappresenta che le notizie pubblicate su alcuni organi di stampa in ordine alle attività svolte dal Ros sono da considerarsi prive di fondamento''.

Cecilia Sala è stata detenuta nel famigerato carcere di Evin, a Teheran, in cui si trovano anche i detenuti per reati politici. Il suo arresto risale al 19 dicembre, come venne comunicato dalla Farnesina otto giorni più tardi: la gironalista si trovava nel Paese per lavorare con un regolare visto giornalistico.