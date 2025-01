Legge di bilancio 2025: l'analisi di Confindustria sugli effetti sull’industria cuneese

La Legge di bilancio è uno dei provvedimenti fondamentali per il settore produttivo. Per questo Confindustria Cuneo ha seguito con particolare attenzione tutti i passaggi che hanno portato alla definizione della misura, interfacciandosi costantemente con i vertici nazionali dell’Associazione.

Dopo aver organizzato nelle scorse settimane, prima sul territorio, un focus specifico sul tema, l’Unione degli industriali cuneesi propone ora un ciclo di webinar incentrato sui contenuti fiscali, economici e lavoristici della Manovra finanziaria 2025, approfondendo nello specifico le ultime novità introdotte con gli emendamenti.

Il programma prevede un primo webinar martedì 14 gennaio, alle 15, incentrato sul Decreto Milleproroghe e, in particolare, sulle novità in tema di lavoro e previdenza. Verranno approfonditi esoneri contributivi, misure di flessibilità in uscita, ammortizzatori sociali e modifiche relative al contratto a tempo determinato.

Il giorno successivo, mercoledì 15 gennaio, sempre alle 15, saranno illustrate le ultime novità in tema di fisco e finanza agevolata, con un’analisi dettagliata su fiscalità del lavoro dipendente, incentivi fiscali per incrementi occupazionali, proroga e rimodulazione dei bonus edilizi, agevolazioni e crediti d’imposta.

A curare i momenti di approfondimento saranno gli esperti di Confindustria Cuneo Elena Boretto (Direttore Amministrativo finanziario), Laura Bruno (responsabile Servizio Fisco e internazionale), Nicolò Cometto (responsabile Servizio sviluppo d’impresa), Nadia Ferraro (Servizio Fisco e internazionale), Maria Vittoria Bologna e Veronica Ciccotelli (Servizio Politiche del lavoro).

Le aziende interessate possono iscriversi attraverso il portale confindustriacuneo.it/calendario