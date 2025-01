Nuove nomine per l'Ente Fiera di Alba, il consigliere Bolla: "Insieme ad Allena abbiamo fatto grandi cose, la sua presidenza sarà sempre ricordata per innovazione e ambizione"

Gentile direttore,

con le nuove nomine dell’Ente Fiera si chiude definitivamente una stagione che è stata caratterizzata da grandi successi turistici per la nostra città, la cui portata ha superato i confini comunali e ha interessato l’intero territorio, fino a rappresentare uno degli eventi più importanti per l’intero paese.

Avendo partecipato a un grande lavoro di squadra negli ultimi cinque anni credo sia doveroso un ringraziamento al Consiglio uscente: alla Presidente Liliana Allena, a Luca Sensibile, a Marco Scuderi, ad Andrea Lusso e a Stefano Ventura.

Un immancabile grazie va anche al Direttore Stefano Mosca, così come al personale dell’Ente e alle collaboratrici, presenti e passate, che hanno saputo trasformare sogni e visioni in risultati concreti e successi tangibili. Senza di loro questa storia di successo sarebbe rimasta solo un’idea.

Insieme abbiamo lavorato moltissimo, tra sfide, difficoltà e successi: abbiamo riformato l’Ente Fiera, creando uno contesto nuovo e non sempre facile, all’interno del quale la Presidente Allena ha saputo brillantemente superare sfide e difficoltà inedite, supportata dalla struttura, dal Consiglio e dai Soci.

Con l’Ente Fiera abbiamo affrontato la sfida più difficile: traghettare la Fiera durante il covid, riuscendo a sfidare un contesto difficile di fronte al quale chiunque si sarebbe arreso, riuscendo a fare la Fiera anche nell’anno più dura della pandemia, passando alla storia.

Insieme abbiamo trasformato Vinum in Fiera Internazionale e abbiamo aperto il Museo del Tartufo, che la città aspettava da anni.

La Fiera è stata la casa privilegiata di tante città creative UNESCO del mondo ed è stato laboratorio di sperimentazione, innovazione e promozione.

Liliana Allena ha avuto il coraggio di puntare sulla qualità e di rischiare con idee nuove, di lavorare in sinergia con l’Ente Turismo, il Centro Studi Nazionale Tartufo, la Regione Piemonte e territori di tutto il mondo.

Il fenomeno turistico non è sempre facile da leggere, ma insieme abbiamo lavorato per far crescere un settore economico che oggi conta oltre 10.000 addetti sul territorio.

Insieme con Luca Sensibile, i Borghi e gli Sbandieratori siamo riusciti a mantenere la centralità del folclore, portando addirittura il Palio degli Asini sulla televisione nazionale.

Ora si apre un ciclo nuovo, che avrà come sfida principale quella della sostenibilità della fiera, non solo in termini ambientali, ma anche in termini di rapporti con la cittadinanza.

A chi governerà l’Ente nel prossimo quinquennio va un grande in bocca al lupo e la garanzia di una porta sempre aperta alla collaborazione, anche alla luce dei nomi di qualità che stanno circolando nelle ultime ore.

Emanuele Bolla

Consigliere comunale

Già assessore al Turismo