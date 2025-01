Sciopero trasporti, Codacons: "Un flop, servizi regolari e pochi disagi per utenti"

(Adnkronos) - "Un flop il primo sciopero del 2025 indetto nel settore dei trasporti". Lo afferma il Codacons sullo sciopero di oggi venerdì 10 gennaio che vede incrociare le braccia i lavoratori dei trasporti e quelli del comparto scuola in tutta Italia, da Milano a Roma, da Napoli a Palermo. Per quanto riguarda la protesta nei trasporti il Codacons parla di "fallimento con bassissime adesioni e nessuna interruzione dei servizi". Il primo 'venerdì nero' dell’anno "si è rivelato a tutti gli effetti un flop, con il trasporto pubblico rimasto regolare nelle principali città, dove bus, tram e metro hanno continuato a garantire le corse, e nessuna interruzione è stata registrata sul fronte del trasporto ferroviario. Da nord a sud Italia i disagi per gli utenti sono stati minimi, e le adesioni alla serrata ben al di sotto delle aspettative dei sindacati", dice il Codacons.

“Un fallimento lo sciopero del 10 gennaio che deve portare a riflettere sull’esigenza di un cambio di rotta sul fronte delle rivendicazioni dei lavoratori - afferma il presidente Carlo Rienzi - Vanno studiate forme di sciopero diverse, come lo sciopero delle biglietterie e dei controllori, che non arrechino danno ai cittadini, consentendo ai lavoratori di portare avanti le proprie istanze senza interrompere i servizi essenziali al Paese”.

A Milano, nel giorno dello sciopero nazionale dei trasporti e del comparto scuola, la circolazione è regolare su tutte le linee, rende noto l'Atm, l'azienda di trasporti pubblici milanese. Le metro restano aperte e tram, bus e filobus sono in servizio.

A Roma lo sciopero nazionale di 4 ore del trasporto pubblico, indetto dal sindacato Faisa Confail, è iniziato alle 8.30. Nella Capitale, secondo quanto rende noto Atac, restano aperte le metropolitane e la ferro-tramvia Termini-Centocelle, possibili riduzioni del servizio per bus e tram.